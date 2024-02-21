Близкая встреча с кабаном на охоте

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Отправивишаяся на охоту женщина и представить себе не могла, что встретиться с кабаном лицом к лицу. Любительница острых ощущений промахнулась по зверю и столкнулась с ним в ближнем бою.
Встреча с кабаном, которая могла закончиться трагедией.
Непереводимая игра слов ©
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- Дорогой, что это от тебя так г.. ом несет?
Муж и рассказывает:
- Пошли мы с Тузиком на охоту. Идем по лесу - тишина, птички поют.
Смотрю, Тузика рядом нет... Тузик, Ту-узик!! - кричу. Нет нигде собаки.
Иду дальше, вижу - берлога медвежья... Я тихонечко подкрадываюсь,
нацеливаю ружье, заглядываю внутрь и тут.... мне на плечо ложиться
чья-то лапа...
Я оборачиваюсь. И в принципе уже понимаю, что это Тузик, но
срать остановиться уже не могу!!!