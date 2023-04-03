Велосипедист спровоцировал массовый завал на велогонке

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Участник велогонки случайно спровоцировал крупную аварию. Пытаясь вернуться на дорогу с обочины, мужчина столкнулся с несколькими велосипедистами.
Инцидент оказался запечатлен очевидцами.
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