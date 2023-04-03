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Велосипедист спровоцировал массовый завал на велогонке

Велосипедист спровоцировал массовый завал на велогонке

Автор:
03 апреля 2023 08:57
Сообщество : Спорт
Метки: Велосипедист   Спорт   авария   в мире   велогонка   гонка   инцидент   
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Участник велогонки случайно спровоцировал крупную аварию. Пытаясь вернуться на дорогу с обочины, мужчина столкнулся с несколькими велосипедистами.

Инцидент оказался запечатлен очевидцами.


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Метки: Велосипедист   Спорт   авария   в мире   велогонка   гонка   инцидент   
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5  комментариев
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12k
Djeff 49 минут назад
Даже тут без обочичников-пи*арасов не обходится...
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2k
Alex 18 минут назад
Надеюсь, его потом хорошенько от**дили
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28k
Ваня 36 минут назад
вот же мудень лисапедист...
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Обочечники есть даже среди велосипедистов....
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