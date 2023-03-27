Мужчина умышленно толкнул женщину на пути под прибывающий поезд

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Мужчина по неизвестной причине толкнул женщину на пути перед приближающимся поездом в метро. К счастью, машинист успел вовремя затормозить.
Пассажиры помогли женщине забраться на платформу, оказали первую помощь и передали врачам. Злоумышленник был позже пойман и арестован.
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