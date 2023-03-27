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Мужчина умышленно толкнул женщину на пути под прибывающий поезд

Мужчина умышленно толкнул женщину на пути под прибывающий поезд

Автор:
27 марта 2023 14:35
Метки: Метро   в мире   видео   повезло   поезд   толкнул   
1146
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Мужчина по неизвестной причине толкнул женщину на пути перед приближающимся поездом в метро. К счастью, машинист успел вовремя затормозить.

Пассажиры помогли женщине забраться на платформу, оказали первую помощь и передали врачам. Злоумышленник был позже пойман и арестован.

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Метки: Метро   в мире   видео   повезло   поезд   толкнул   
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15  комментариев
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31k
АнтонПолднев Час назад
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499
Сергей 41 минуту назад
тёща отделалась испугом.
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18k
Александр Час назад
Переехать его поездом и все дела. Только не в метро, а где-то на отшибе, каким-то товарняком, чтобы потом не убирать.
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16k
Сергей Час назад
Опять этого придурка выпустили без сопровождающего?
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923
Arti Час назад
Как ниндзя
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1k
Шурман Час назад
Так это старое видео , если память не изменяет это было в Брюссельском метро пару лет назад .
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3k
Роман Час назад
периодичность таких новостей начинает пугать.
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2k
Дмитрий Час назад
Отличный пост: ни где, ни когда - вообще никакой информации.
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813
Олеся К Час назад
вот тварь зачем ему это??
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