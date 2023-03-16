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В Испании засняли огромного кита со сломанным позвоночником

В Испании засняли огромного кита со сломанным позвоночником

Автор:
16 марта 2023 14:13
Сообщество : Животные
Метки: Испания   животные   интересное   кит   млекопитающие   удивительное   фото   
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В марте у берегов Испании случайно увидели финвала (вид китов), который с трудом передвигался. Как оказалось, у кита искривлён позвоночник.

Капитан суда заметил у восточного побережья Испании кита, который с трудом передвигался. Сначала он подумал, что млекопитающее застряло в рыболовной сети. Мужчина вызвал ветеринаров и биологов, которые установили, что у кита сильно искривлён позвоночник. По словам специалистов, сколиоз у китов встречается редко. Возможно, в кита врезалось мощное судно.

Биологи, наблюдавшие за китом, увидели, что несмотря на нарушение позвоночника, он может плавать. Биологи хотели прикрепить к киту трекер, чтобы отслеживать его состояние и траекторию движения, но не смогли этого сделать. Спустя пару часов кит покинул береговую линию.

Судя по всему, травма у кита (если это травма) уже давно зажила и он приспособился с ней жить, сообщает журнал ScienceAlert.

Источник:

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Метки: Испания   животные   интересное   кит   млекопитающие   удивительное   фото   
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4  комментария
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5k
satra Час назад
Как хромой слон, вызывает жалость.
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2k
Walther Полчаса назад
Русский самолет уже обвинили?
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58k
Опиум для народа 38 минут назад
А нех"й было за партой сутулиться!
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6k
hhwost 39 минут назад
не перебегайте Гольфстрим перед близко идущим круизным лайнером!
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PokemonKa
Pika-Pika?
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