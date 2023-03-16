В Испании засняли огромного кита со сломанным позвоночником

В марте у берегов Испании случайно увидели финвала (вид китов), который с трудом передвигался. Как оказалось, у кита искривлён позвоночник.
Капитан суда заметил у восточного побережья Испании кита, который с трудом передвигался. Сначала он подумал, что млекопитающее застряло в рыболовной сети. Мужчина вызвал ветеринаров и биологов, которые установили, что у кита сильно искривлён позвоночник. По словам специалистов, сколиоз у китов встречается редко. Возможно, в кита врезалось мощное судно.
Источник:
Биологи, наблюдавшие за китом, увидели, что несмотря на нарушение позвоночника, он может плавать. Биологи хотели прикрепить к киту трекер, чтобы отслеживать его состояние и траекторию движения, но не смогли этого сделать. Спустя пару часов кит покинул береговую линию.
Судя по всему, травма у кита (если это травма) уже давно зажила и он приспособился с ней жить, сообщает журнал ScienceAlert.
Источник:
- Гусеница имитирующая перо
- Кот привел к порогу дома новых друзей
- Маленький мальчик вошел в храм, держа змею, как веревку
- Странный полет гусей над Китаем
- Белка заскочила в кабинет к мужику, а тот схватился за биту