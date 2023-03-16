В Испании засняли огромного кита со сломанным позвоночником

Биологи, наблюдавшие за китом, увидели, что несмотря на нарушение позвоночника, он может плавать. Биологи хотели прикрепить к киту трекер, чтобы отслеживать его состояние и траекторию движения, но не смогли этого сделать. Спустя пару часов кит покинул береговую линию.

Судя по всему, травма у кита (если это травма) уже давно зажила и он приспособился с ней жить, сообщает журнал ScienceAlert.