Гусеница имитирующая перо

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Как всё-таки удивительна наша природа! Вот пример гусеницы внешний вид которой имитирует перо.
Очень интересно и красиво!
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Метки: видео гусеница животные маскировка перо удивительно фото
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