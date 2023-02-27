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Гусеница имитирующая перо

Гусеница имитирующая перо

Автор:
27 февраля 2023 09:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   гусеница   животные   маскировка   перо   удивительно   фото   
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Как всё-таки удивительна наша природа! Вот пример гусеницы внешний вид которой имитирует перо.

Очень интересно и красиво!

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Метки: видео   гусеница   животные   маскировка   перо   удивительно   фото   
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