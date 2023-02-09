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В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил

В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил

Автор:
09 февраля 2023 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Турция   видео   животные   интересное   собаки   спасение   фото   
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После мощнейшего землетрясения в Турции люди до сих пор разбирают завалы, спасая пострадавших. Конечно, в приоритете люди, но животные тоже нуждаются в помощи. Спасатели случайно нашли под завалами пёсика и вызволили его.

Они случайно услышали под завалами писк собачки и поспешили на помощь. Как оказалось, пса завалило бетонной крошкой. Он не мог выбраться сам и потому привлекал внимание. Кроме того, он был сильно обезвожен. Спасатели поили его с ладошки, и в то же время вытаскивали его из завала.

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Метки: Турция   видео   животные   интересное   собаки   спасение   фото   
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1  комментарий
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2k
веселый просто 49 минут назад
До конца выкопали или бросили копать?
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