В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил

Они случайно услышали под завалами писк собачки и поспешили на помощь. Как оказалось, пса завалило бетонной крошкой. Он не мог выбраться сам и потому привлекал внимание. Кроме того, он был сильно обезвожен. Спасатели поили его с ладошки, и в то же время вытаскивали его из завала.