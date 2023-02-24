В США «Лего» представила новые «инклюзивные» фигурки для своего конструктора: одна с синдромом Дауна, вторая - без ноги

В Америке представили новый набор фигурок для детского конструктора. Теперь в нём будут персонажи с тревожным расстройством, инвалидностью и синдромом Дауна.

Республиканцы возмущаются и говорят, что выпускать такие наборы - безумие. Это ведь конструктор для детей. А демократы требуют, чтобы добавили ещё и трансвестита-стриптизёра.

Толерантность на марше.