В США «Лего» представила новые «инклюзивные» фигурки для своего конструктора: одна с синдромом Дауна, вторая - без ноги

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А демократы встревожены - в новом наборе нет трансвестита-стриптизёра.
В Америке представили новый набор фигурок для детского конструктора. Теперь в нём будут персонажи с тревожным расстройством, инвалидностью и синдромом Дауна.
Республиканцы возмущаются и говорят, что выпускать такие наборы - безумие. Это ведь конструктор для детей. А демократы требуют, чтобы добавили ещё и трансвестита-стриптизёра.
Толерантность на марше.
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