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В США «Лего» представила новые «инклюзивные» фигурки для своего конструктора: одна с синдромом Дауна, вторая - без ноги

В США «Лего» представила новые «инклюзивные» фигурки для своего конструктора: одна с синдромом Дауна, вторая - без ноги

Автор:
24 февраля 2023 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   демократы   дети   инклюзивность   конструктор   лего   набор   республиканцы   толерантность   фигурки   
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А демократы встревожены - в новом наборе нет трансвестита-стриптизёра.

В Америке представили новый набор фигурок для детского конструктора. Теперь в нём будут персонажи с тревожным расстройством, инвалидностью и синдромом Дауна.

Республиканцы возмущаются и говорят, что выпускать такие наборы - безумие. Это ведь конструктор для детей. А демократы требуют, чтобы добавили ещё и трансвестита-стриптизёра.

Толерантность на марше.

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Метки: США   демократы   дети   инклюзивность   конструктор   лего   набор   республиканцы   толерантность   фигурки   
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10  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
лавров.jpg
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2k
LK 11 минут назад
Прямо как в рекламе: Узнай побольше олегофрендс
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756
Сергей 17 минут назад
Ну "дед на перфокартах" у них уже есть
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113k
Сергей Александров Полчаса назад
Так им и надо.
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17k
Александр 53 минуты назад
Фигурку деда надо и трап ему, чтобы с него падал и катился
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24k
Влад 53 минуты назад
Не плохо выпустить фигурку без головы. Это будет обычный президент. Если вдруг случайно попадётся умный и честный можно допом выпустить голову.
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−25
2k
Lexx Час назад
Осталось выпустить наборы солдатиков-гомиков. Дали волю извращугам.
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