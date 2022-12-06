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В США койот попытался украсть двухлетнюю девочку

В США койот попытался украсть двухлетнюю девочку

Автор:
06 декабря 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Лос-Анджелес   США   видео   дети   животные   койот   хищник   
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Камера наблюдения, установленная на частном доме в Лос-Анджелесе, запечатлела момент нападения койота на ребёнка. Хищник подбежал к двухлетней девочке, гуляющей возле автомобиля отца и схватил её за ногу.
Глава семейства услышал крики и отбил ребёнка у хищника. Койот не стал испытывать судьбу и скрылся.

Девочка отделалась синяками и глубокими царапинами. В больнице ей сделали прививку от бешенства.

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Метки: Лос-Анджелес   США   видео   дети   животные   койот   хищник   
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2  комментария
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8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Ужас какой. А ещё вякают, что у нас медведи по улицам ходят. На себя бы посмотрели. У нас хотя бы медведи людей не трогают - играют себе на балалайке тихонечко да водку попивают.
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24k
Егор Час назад
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