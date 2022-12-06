В США койот попытался украсть двухлетнюю девочку

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Камера наблюдения, установленная на частном доме в Лос-Анджелесе, запечатлела момент нападения койота на ребёнка. Хищник подбежал к двухлетней девочке, гуляющей возле автомобиля отца и схватил её за ногу.
Глава семейства услышал крики и отбил ребёнка у хищника. Койот не стал испытывать судьбу и скрылся.
Девочка отделалась синяками и глубокими царапинами. В больнице ей сделали прививку от бешенства.
Девочка отделалась синяками и глубокими царапинами. В больнице ей сделали прививку от бешенства.
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