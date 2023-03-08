Дама решила своеобразно расплатиться за поездку в такси

Рядовая поездка закончилась неожиданно. Пассажирка была «в дрова» и когда зашёл разговор об оплате, стала что-то невнятно бормотать о карточках.

Потом поводила головой по сторонам, оценила ситуацию, и предложила мужчине «расслабиться». И полезла к нему с приставаниями. Он отбивался как мог.

Ну а затем даму совсем «переклинило»: ей ещё и захотелось денег за свои «услуги». После долгой и упорной борьбы, мужик всё-таки вытолкал её из машины.