FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 205 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Дама решила своеобразно расплатиться за поездку в такси

Дама решила своеобразно расплатиться за поездку в такси

Автор:
08 марта 2023 16:52
Сообщество : Таксисты
Метки: Юмор   видео   водитель   деньги   оплата   пассажирка   такси   удовольствие   
2033
1
1

Вот только водителя это совсем не обрадовало.

Рядовая поездка закончилась неожиданно. Пассажирка была «в дрова» и когда зашёл разговор об оплате, стала что-то невнятно бормотать о карточках.

Потом поводила головой по сторонам, оценила ситуацию, и предложила мужчине «расслабиться». И полезла к нему с приставаниями. Он отбивался как мог.

Ну а затем даму совсем «переклинило»: ей ещё и захотелось денег за свои «услуги». После долгой и упорной борьбы, мужик всё-таки вытолкал её из машины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Юмор   видео   водитель   деньги   оплата   пассажирка   такси   удовольствие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
S__D 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Минуту назад
Вот это поворот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 7 минут назад
Какую богиню упустил! ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
alexnovikov.alex 20 минут назад
в такой рот и куй страшно давать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 48 минут назад
Сколько раз замечал - крокодилихи п"здец как уверены в своей неотразимости, тогда как реально привлекательные комплексуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрий 53 минуты назад
Таксист ещё и должен остался...
Любовь то она того, дорогая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203942



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
Новая Kia K5 уже на подходе
Новая Kia K5 уже на подходе
Включайте голову, господа: женские хотелки на 8 Марта
Включайте голову, господа: женские хотелки на 8 Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Привет, весна!

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Прикол#СССР#машина#познавательно#полиция#до и после#кошки
#Юмор#интересно#забавно#в мире#подборка#картинки#Россия#съемка#домашние животные#Мемы
#животные#интересное#факты#Приколы#кино#удивительно#фильм#аварии#кадыров#наука
Включайте голову, господа: женские хотелки на 8 Марта Включайте голову, господа: женские хотелки на 8 Марта Кракен выбрался из клетки: забавный случай в такси Кракен выбрался из клетки: забавный случай в такси Весёлый таксист и «шоколадный заяц» Весёлый таксист и «шоколадный заяц» Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях

На что жалуетесь?

Вернуться