Дама решила своеобразно расплатиться за поездку в такси

Вот только водителя это совсем не обрадовало.
Рядовая поездка закончилась неожиданно. Пассажирка была «в дрова» и когда зашёл разговор об оплате, стала что-то невнятно бормотать о карточках.
Потом поводила головой по сторонам, оценила ситуацию, и предложила мужчине «расслабиться». И полезла к нему с приставаниями. Он отбивался как мог.
Ну а затем даму совсем «переклинило»: ей ещё и захотелось денег за свои «услуги». После долгой и упорной борьбы, мужик всё-таки вытолкал её из машины.
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