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"Девянадцать": забавный диалог таксиста и пассажира

"Девянадцать": забавный диалог таксиста и пассажира

Автор:
13 января 2023 08:50
Сообщество : Таксисты
Метки: Юмор   видео   водитель   диалог   пассажир   таксист   
349
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Парень сел в такси и назвал водителю адрес. Пассажир плохо знал русских язык и возникли небольшие трудности.
После нескольких уточняющих вопросов таксист и пассажир всё-таки нашли общий язык.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   водитель   диалог   пассажир   таксист   
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6  комментариев
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7k
Copycat 51 минуту назад
по моему это связанно с тем что у них в языке в словах не бывает двух согласных подряд и "двенадцать" они по привычке произносят как типа как "девенадацать" вставляя лишние гласные
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10k
Sapsan 5 минут назад
Точики мекунам )
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4k
Frank Borman 7 минут назад
Проблема коммуникации в великой империи всегда решается одним способом - туземцы переходят на свой родной туземный язык.
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4k
foggen2 8 минут назад
Зато в итоге поняли друг друга,относительно по мирному)))
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51k
dima423 41 минуту назад
поржал))
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372
Javier 47 минут назад
Прям как индусы в эмиратах. Тоже на английском общаются между собой)))
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