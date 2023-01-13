"Девянадцать": забавный диалог таксиста и пассажира

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Парень сел в такси и назвал водителю адрес. Пассажир плохо знал русских язык и возникли небольшие трудности.
После нескольких уточняющих вопросов таксист и пассажир всё-таки нашли общий язык.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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