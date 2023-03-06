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В Уфе сотрудница Wildberries избила грабителя за кражу телефона

В Уфе сотрудница Wildberries избила грабителя за кражу телефона

Автор:
06 марта 2023 00:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Телефон   грабитель   драка   продавщица   уфа   
954
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Мужчина ворвался в помещение, схватил коробку с новеньким телефоном и попытался скрыться. Но боевую продавщицу было не остановить: она продемонстрировала ошеломленному налетчику несколько борцовских захватов.

В Уфе сотрудница Wildberries попыталась задержать мужчину, который украл со склада телефон, сообщается в Telegram-канале SHOT.

Неизвестный мужчина в капюшоне зашел в пункт выдачи Wildberries, проник на склад и схватил первую попавшуюся коробку, в которой лежал телефон.

Однако, при попытке скрыться злоумышленника попыталась обезвредить сотрудница пункта выдачи.

В итоге, злоумышленнику удалось вырваться и скрыться в неизвестном направлении вместе с телефоном.

Однако, боевая сотрудница Wildberries хорошо запомнила его приметы - преступника уже ищут.

Раньше девушка занималась единоборствами, - уточняет SHOT.

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Метки: Wildberries   Телефон   грабитель   драка   продавщица   уфа   
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13  комментариев
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Зачем? Вот откуда эта рабская натура - защищать добро хозяина? Рисковать своим здоровьем? Ну украл и пусть уходит. Есть камеры, звони в полицию , пусть разбираются.
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659
Николай Полчаса назад
Техника немного не супер, но она мне определённо нравится=)))
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1k
Виктор Глущенко 49 минут назад
А есть еще с ней видео ? Друг спрашивает .
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2k
Vadim Balabanov 51 минуту назад
Огонь- девка! Завтра покажу малохольным голландцам, они охренеют.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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