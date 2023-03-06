В Уфе сотрудница Wildberries избила грабителя за кражу телефона

Мужчина ворвался в помещение, схватил коробку с новеньким телефоном и попытался скрыться. Но боевую продавщицу было не остановить: она продемонстрировала ошеломленному налетчику несколько борцовских захватов.
В Уфе сотрудница Wildberries попыталась задержать мужчину, который украл со склада телефон, сообщается в Telegram-канале SHOT.
Неизвестный мужчина в капюшоне зашел в пункт выдачи Wildberries, проник на склад и схватил первую попавшуюся коробку, в которой лежал телефон.
Однако, при попытке скрыться злоумышленника попыталась обезвредить сотрудница пункта выдачи.
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В итоге, злоумышленнику удалось вырваться и скрыться в неизвестном направлении вместе с телефоном.
Однако, боевая сотрудница Wildberries хорошо запомнила его приметы - преступника уже ищут.
Раньше девушка занималась единоборствами, - уточняет SHOT.
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