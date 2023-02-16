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«Ты не покупатель, ты просто тварь!»: кассирша из «Ленты» обматерила мужика и отказалась продавать ему товар

«Ты не покупатель, ты просто тварь!»: кассирша из «Ленты» обматерила мужика и отказалась продавать ему товар

Автор:
16 февраля 2023 14:22
Сообщество : Жить в России
Метки: кассирша   лента   магазин   маты   покупатель   продавщица   скандал   
2169
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Он пришёл за три минуты до закрытия магазина и нарвался на скандал.

Бодрый мужичок стоял на кассе в 22:57, а в 23:00 магазин официально закрывался. По закону он прав. Но персонал торговой точки с ним не согласился. Женщины заявили, что касса уже закрыта, потом начали на него кричать.

Особенно усердствовала пожилая дама, причём комбинировала тактику доброго и злого полицейского: сначала посылала его на три буквы, потом говорила «выйдите, пожалуйста».

Потом и вовсе вырвала у него телефон и убежала в служебное помещение. Аппарат вернули только прибывшие полицейские. А принципиальный мужик теперь хочет добиться увольнения этой продавщицы.

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Метки: кассирша   лента   магазин   маты   покупатель   продавщица   скандал   
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31  комментарий
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9k
Григорий Бабкин Час назад
И, для тех, кто не в теме. Если касса закрыта, она не имеет права ничего продать. Можно обслужить без чека, а потом окажется, что это подстава и торговая точка влетает на крупный штраф. ОБХССники замечательно этим пользуются. Так же, как и подставами с продажей алкоголя малолетним. Подошлют недоросля, выглядящего старше, а потом е*бут. Обычная тактика. Мусорам тоже план надо выполнять.
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11k
кот базилий 2 минуты назад
Ведут себя сотрудники как на базаре, да так оно и есть, привычка осталась.
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296
Вася Васильев 4 минуты назад
Бомжиху естественно уволят, но удручает тот факт, что на работу в Ленту стали набирать тот же самый контингент что и в пятёрочки дикси и прочие бомж лобазы.
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58k
Morder 9 минут назад
Я за мужика!..
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550
Николай 14 минут назад
Я думаю, что надо закрывать кассы в 19:30, а не в 22:56. Тогда дома можно быть пораньше...
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968
комнатный сибиряк Полчаса назад
Буд-то наркоман Павлик снимает , только картавый
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10k
kaboza Полчаса назад
Из двух спорящих один - подлец, а другой - дурак
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7k
Николай Полчаса назад
Ну хрень полная, конфликт выеденного яйца не стоит, что с одной стороны, что с другой, адекватные люди так не общаются, и дела не делают... Продавщица заработала себе не плохой пендаль и даже статейку, а автор похоже кроме слов продайте , других не знает, а ну да еще полиция...
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3k
kleyman Полчаса назад
Если магазин закрывается в 22.00, то кассу можно закрыть только в 22.01. Почему администрация, а это именно она выставляет время закрытия кассы не выполняет свои же правила, надо разбираться.
Мужик конечно скандалист, но по факту прав. Продавщица хоть и зайяблась за день с такими, но неправа. Тем более хамить и отбирать телефон.
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33k
ACU900 38 минут назад
Меня однажды , после того как я случайно нарушил правила (повернул на запрещающий знак) остановила полиция и я тогда вежливо не ругаюсь попросил у нее прощения, мол в этом городе я впервые и немножко запутался. Полицейский меня немного пожурил и отпустил с миром. А вот если бы я начал качать права и кричать на полицейского результат был бы другим. Чисто по человечески, мужику, если уж приспичило сделать покупки перед самым закрытием(истинный джентельмен так бы не поступил, но ситуации разные бывают) надо было не скандалить а вежливо попросить обслужить, мол беременная жена мандаринок захотела, или как в том случае ребенок без мандаринок уснуть не может, дико извиниться за беспокойство, попросить войти в положение и понять его как мужика. Конечно это не даст 100 процентов гарантию что пойдут ему на встречу, но шансы на то что он уйдет с возжеланной покупкой резко бы увеличилися. А так - он с принципом и они тоже идут на принцип. И результат - ничего хорошего из этого не вышло...
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71k
Пётровыч 41 минуту назад
На видео есть уголовная статья, а именно "грабёж" то есть открытое хищение имущества, бонусом есть оскорбления и самоуправство.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 41 минуту назад
ну по мне так, продавец это наёмный работник , котораму компания доверила обслуживать клиентов, и на свои хотелки, и мнение, продавец не имеет ни каких прав, надеюсь её уволят и не заплатят ей , будет ей уроком!
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Вопрос: а ПОЧЕМУ касса "закрыта" во время работы магазина?
Пусть бы "закрыли" её в 22 и разошлись...
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12k
harlamov 49 минут назад
Ох уж эти снимальщики... Повезло ему, что грузчик уже домой ушел, а то бы к проктологу пришлось ехать, чтоб запись опубликовать...
А по факту - встреча людей с разных планет. Человек труда и обезьяна с телефоном, которая думает, что настоящая жизнь это то, что снято на телефон и опубликовано в инсте.
Остальное иллюзия.
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6k
Дмитрий 52 минуты назад
Довелось поработать в одном большом магазине одного большого нашего торгового предприятия. Названия называть не буду. Суть одна и та же. Так вот в этом большом магазине(как и во всей сети) одну кассу запрещено закрывать, пока по залу ходит хоть один покупатель. И вот о покупателях. К моему удивлению(раньше в другом месте работал) существует категория людей, которые заходят в магазин где то без 20-15 минут и начинают ходить по магазину как ни в чём не бывало. При чём предложить покинуть зал нельзя по правилам сети(странно что в Ленте это можно). Эти товарищи, специально так заходят. А главное постоянно. А магазин закрывается в 23:00!!! Некоторых вежливо удаётся "уговорить". А есть муд...ки которые прямо говорят: "Вы не имеете права! Раз я зашла(зашёл), то должны ждать пока я выберу себе товар". Для понятия магазин большой! Гипермаркет. Что касаемо данной ситуации, то(если это правда что время 22:57) она должна была продать товар.
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9k
Владимир Час назад
Интересно он спецом приперся в магаз за 3 минуты до закрытия? Дикция как будто через лужу говорит. И когда это стало нормой?
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9k
Григорий Бабкин Час назад
Пархатому пи*дору объяснили, касса закрыта. Не нравится - пиши письма, жалуйся. Нет, этот контрацептив будет стоять, снимать и доводить продавщиц. Она за смену таких выб*лядков обслужила ху*еву тучу. И всегда найдётся "активист", качающий права. Это частная лавочка, могут на час раньше закрыть. Все претензии в ООН. Мандаринок ребёнку, ага. Этому картавому ни одна уважающая себя баба не даст.
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21k
ЦСКА 2 часа назад
-Продайте мне товар!
-Пошел ты на йух отсюда! Понял?
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7k
Echo 2 часа назад
Кактус смерти разбушевался
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