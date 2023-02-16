«Ты не покупатель, ты просто тварь!»: кассирша из «Ленты» обматерила мужика и отказалась продавать ему товар

Бодрый мужичок стоял на кассе в 22:57, а в 23:00 магазин официально закрывался. По закону он прав. Но персонал торговой точки с ним не согласился. Женщины заявили, что касса уже закрыта, потом начали на него кричать.

Особенно усердствовала пожилая дама, причём комбинировала тактику доброго и злого полицейского: сначала посылала его на три буквы, потом говорила «выйдите, пожалуйста».

Потом и вовсе вырвала у него телефон и убежала в служебное помещение. Аппарат вернули только прибывшие полицейские. А принципиальный мужик теперь хочет добиться увольнения этой продавщицы.