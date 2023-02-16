«Ты не покупатель, ты просто тварь!»: кассирша из «Ленты» обматерила мужика и отказалась продавать ему товар

Он пришёл за три минуты до закрытия магазина и нарвался на скандал.
Бодрый мужичок стоял на кассе в 22:57, а в 23:00 магазин официально закрывался. По закону он прав. Но персонал торговой точки с ним не согласился. Женщины заявили, что касса уже закрыта, потом начали на него кричать.
Особенно усердствовала пожилая дама, причём комбинировала тактику доброго и злого полицейского: сначала посылала его на три буквы, потом говорила «выйдите, пожалуйста».
Потом и вовсе вырвала у него телефон и убежала в служебное помещение. Аппарат вернули только прибывшие полицейские. А принципиальный мужик теперь хочет добиться увольнения этой продавщицы.
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Мужик конечно скандалист, но по факту прав. Продавщица хоть и зайяблась за день с такими, но неправа. Тем более хамить и отбирать телефон.
Пусть бы "закрыли" её в 22 и разошлись...
А по факту - встреча людей с разных планет. Человек труда и обезьяна с телефоном, которая думает, что настоящая жизнь это то, что снято на телефон и опубликовано в инсте.
Остальное иллюзия.
-Пошел ты на йух отсюда! Понял?