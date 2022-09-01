В Москве негодяй напал на женщину и отобрал телефон - но она не растерялась, догнала мужика и настучала ему по голове

На Волгоградском проспекте грабитель заприметил одинокую женщину. И вошёл за ней в лифт - там он накинулся на растерявшуюся жертву, несколько паз ударил и отобрал телефон.

Он думал, что всё прошло легко и быстро - а зря. Женщина оказалась не промах: выбежала вслед за негодяем на улицу, накинулась на него и как следует отхлестала.

Правда, получила порезы на руках - преступник всё же пытался отбиться. Но это ему не помогло, он бросил телефон и убежал. С учётом того, что горе-грабитель засветился на камеру, бегать на свободе ему недолго.