В Москве негодяй напал на женщину и отобрал телефон - но она не растерялась, догнала мужика и настучала ему по голове

Грабитель напал на неё в лифте и думал, что ему всё сойдёт с рук.
На Волгоградском проспекте грабитель заприметил одинокую женщину. И вошёл за ней в лифт - там он накинулся на растерявшуюся жертву, несколько паз ударил и отобрал телефон.
Он думал, что всё прошло легко и быстро - а зря. Женщина оказалась не промах: выбежала вслед за негодяем на улицу, накинулась на него и как следует отхлестала.
Правда, получила порезы на руках - преступник всё же пытался отбиться. Но это ему не помогло, он бросил телефон и убежал. С учётом того, что горе-грабитель засветился на камеру, бегать на свободе ему недолго.
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Ее богатырь не поборет,
Кулачный боец не сшибет,
Она ухажера заморит,
Насильника насмерть забьет.