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В Москве негодяй напал на женщину и отобрал телефон - но она не растерялась, догнала мужика и настучала ему по голове

В Москве негодяй напал на женщину и отобрал телефон - но она не растерялась, догнала мужика и настучала ему по голове

Автор:
01 сентября 2022 16:17
Сообщество : Криминал
Метки: Телефон   грабитель   женщина   лифт   нападение   негодяй   преступник   
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Грабитель напал на неё в лифте и думал, что ему всё сойдёт с рук.

На Волгоградском проспекте грабитель заприметил одинокую женщину. И вошёл за ней в лифт - там он накинулся на растерявшуюся жертву, несколько паз ударил и отобрал телефон.

Он думал, что всё прошло легко и быстро - а зря. Женщина оказалась не промах: выбежала вслед за негодяем на улицу, накинулась на него и как следует отхлестала.

Правда, получила порезы на руках - преступник всё же пытался отбиться. Но это ему не помогло, он бросил телефон и убежал. С учётом того, что горе-грабитель засветился на камеру, бегать на свободе ему недолго.

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Метки: Телефон   грабитель   женщина   лифт   нападение   негодяй   преступник   
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7  комментариев
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12k
P.F. 2 часа назад
Есть женщины в русских селеньях...
Ее богатырь не поборет,
Кулачный боец не сшибет,
Она ухажера заморит,
Насильника насмерть забьет.
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10k
wilddewill Секунду назад
Такое чувство, что чья то жена догнала своего мужа и "отговорила" его идти за водкой с её кредиткой, которую он в тихаря спёр из тумбочки на кухне))))) А телефон при этом сам упал))
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Квантовый переход Полчаса назад
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Квантовый переход Полчаса назад
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Квантовый переход Полчаса назад
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