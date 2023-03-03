Мужчина подрался с шумными подростками в автобусе

В Великом Новгороде пассажир автобуса подрался с подростками из-за того, что они вели себя шумно. Всё началось с того, что подростки вошли в транспортное средство и отказались платить за проезд. Водитель сказал, что выгонит их и тогда парни заплатили. Подростки начали шуметь и материться и спровоцировали одного из пассажиров.