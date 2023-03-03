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Мужчина подрался с&nbsp;шумными подростками в автобусе

Мужчина подрался с шумными подростками в автобусе

Автор:
03 марта 2023 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   великий новгород   видео   инцидент   конфликт   новгород   
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В Великом Новгороде пассажир автобуса подрался с подростками из-за того, что они вели себя шумно. Всё началось с того, что подростки вошли в транспортное средство и отказались платить за проезд. Водитель сказал, что выгонит их и тогда парни заплатили. Подростки начали шуметь и материться и спровоцировали одного из пассажиров.

Мужчина вступил с подростками в спор, а затем подрался как минимум с одним из них.


Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: автобус   великий новгород   видео   инцидент   конфликт   новгород   
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19  комментариев
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21k
babuby Час назад
Просто применил методы воспитания, подходящие под интеллект невоспитанных.
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359
Takerey Секунду назад
А ведь как технично дядя эти сопли разделал! И ведь ни одного удара! ТАк, потолкал малясь, подержал. Даже крови на лишенном налета интеллектуальности лице нет. Молодец мужик! А как грозно эти гладиаторы снежками кидались - просто огонь!!!
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10k
Михаил 3 минуты назад
вроде в общественном транспорте есть волшебная кнопка. Через 5 минут приходят контроллеры с массажными палочками.
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4k
Kozlodoev 8 минут назад
Потом сядут, а нам их корми...
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306
Sadik-mardik 10 минут назад
Даже не гопники. Ссыкота борзая, не ученая. Но как на место ставишь про права вспоминают контрацептивы штопаные
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41k
Лесли 🥰 17 минут назад
Шакалята! Так они взрослые и делают, что хотят, а чуть что сразу мы дети! Че ж там один орёт-то, что сколько ему лет и мужику?!
Яжмамки уже с визгом защитили их, что это жААА дееетиии?!
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1k
MrAnderson 19 минут назад
Напомнило фильм Никто =) только детская версия )
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13k
Мистер Фикс 20 минут назад
Недородители вырастили недоносков
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1k
Шапкин Полчаса назад
Компота на них нет.
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1k
Rabie Liz Полчаса назад
Можно было, заблокировать двери и вызвать полицию... Теперь мужика виноватым могут сделать. Не стоит об такую мра3*ту руки пачкать.
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4k
Григорий 47 минут назад
таких переводить в удобрения без камер и свидетелей, это /7идоры гнилые безмозглые
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82
RobotTerminator2 49 минут назад
Я всегда делаю замечание сначала и не важно какой возраст. Всё правильно мужик сделал. Кто то должен молодежъ учить.
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15k
Совранский 53 минуты назад
Автор, в названии ошибка слово подростки в данном контексте пишется: шакалы.
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52k
dima423 Час назад
как заепал этот биомусор... а мужику респект
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129
Виталий Гедрис Час назад
На фронт хероев.
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4k
pinbalist Час назад
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