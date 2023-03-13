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"Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе

"Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе

Автор:
13 марта 2023 09:03
Метки: автобус   видео   инцидент   конфликт   латвия   люди   пассажир   
183
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Пассажирка автобуса с воображаемой короной на голове вступила в словесную перепалку с женщиной. Без оскорблений и угроз не обошлось.

Видео снято несколько лет назад в Латвии. Присутствует ненормативная лексика.


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Метки: автобус   видео   инцидент   конфликт   латвия   люди   пассажир   
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18k
Вася Полчаса назад
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16k
Колька Валеркин сын 10 минут назад
А на3.14здела эта марамойка не хило так. Палюбому потом будет видео с извинениями. Ждать, что ей муж (если он конечно есть) мозги вправит бесполезно, палюбому такое же чмо.
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74k
Viktor 21 минуту назад
А чё, разговор двух культурных людей, правда на повышенных тонах!
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