"Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе

183
1
1
Пассажирка автобуса с воображаемой короной на голове вступила в словесную перепалку с женщиной. Без оскорблений и угроз не обошлось.
Видео снято несколько лет назад в Латвии. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда
- В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта
- Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- "Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе
Новости партнёров