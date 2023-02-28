Китайский государственный телеканал показал видеореконструцию взрывов на "Северном потоке"

Похоже, Китай сознательно идёт на обострение отношений с "гегемоном". CGTN — глобальный Китайский международный новостной телеканал снял очень информативный ролик о том, как были взорваны «Северные потоки». Графика прекрасна, но еще прекраснее, что заказчика называют впрямую. Наверное, Байдену и Нуланд не очень понравилось это смотреть.
Китайский государственный телеканал CGTN сработал быстро, сняв 4-минутную реконструкцию, из которой становится понятно, какие события предшествовали подрыву трех ниток газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
За основу ролика, вышедшего в эфир буквально на днях, взяли опубликованную 8 февраля статью американского журналиста Сеймура Херша, в которой он указал, что диверсия готовилась с привлечением политического истеблишмента США, а исполнение взяли на себя норвежские военнослужащие.
Официальное расследование диверсии на "Северных потоках" еще далеко от завершения, - констатируют "Вести".
По версии Херша, основным выгодоприобретателем от разрушения трех ниток стала Норвегия, которая тем самым избавилась от конкуренции на газовом рынке Старого Света. Белый дом свою причастность к теракту опроверг.
CGTN — круглосуточный международный новостной телеканал на китайском, английском, русском и других языках, принадлежит Центральному телевидению КНР и находится под контролем Отдела пропаганды Компартии Китая.
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Все таки маразматики с деменцией в руководстве страны - это плохо.
А все такие: - "Да так, ничо."