Официальное расследование диверсии на "Северных потоках" еще далеко от завершения, - констатируют "Вести".

По версии Херша, основным выгодоприобретателем от разрушения трех ниток стала Норвегия, которая тем самым избавилась от конкуренции на газовом рынке Старого Света. Белый дом свою причастность к теракту опроверг .

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