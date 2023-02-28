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Китайский государственный телеканал показал видеореконструцию взрывов на "Северном потоке"

Китайский государственный телеканал показал видеореконструцию взрывов на "Северном потоке"

Автор:
28 февраля 2023 23:06
Сообщество : Политика
Метки: Китай   США   Северный поток   взрыв   видеореконструкция   политика   ролик   
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Похоже, Китай сознательно идёт на обострение отношений с "гегемоном". CGTN — глобальный Китайский международный новостной телеканал снял очень информативный ролик о том, как были взорваны «Северные потоки». Графика прекрасна, но еще прекраснее, что заказчика называют впрямую. Наверное, Байдену и Нуланд не очень понравилось это смотреть.

Китайский государственный телеканал CGTN сработал быстро, сняв 4-минутную реконструкцию, из которой становится понятно, какие события предшествовали подрыву трех ниток газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

За основу ролика, вышедшего в эфир буквально на днях, взяли опубликованную 8 февраля статью американского журналиста Сеймура Херша, в которой он указал, что диверсия готовилась с привлечением политического истеблишмента США, а исполнение взяли на себя норвежские военнослужащие.

Официальное расследование диверсии на "Северных потоках" еще далеко от завершения, - констатируют "Вести".

По версии Херша, основным выгодоприобретателем от разрушения трех ниток стала Норвегия, которая тем самым избавилась от конкуренции на газовом рынке Старого Света. Белый дом свою причастность к теракту опроверг.

CGTN — круглосуточный международный новостной телеканал на китайском, английском, русском и других языках, принадлежит Центральному телевидению КНР и находится под контролем Отдела пропаганды Компартии Китая.

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Метки: Китай   США   Северный поток   взрыв   видеореконструкция   политика   ролик   
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3  комментария
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9k
Владимир 21 минуту назад
Да всем похер! Это разве не заметно? Если бы США в прямом эфире взорвали СП никто бы один хер не пискнул!
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28k
albedo 7 минут назад
Похоже США уже и Китай достали.
Все таки маразматики с деменцией в руководстве страны - это плохо.
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21k
babuby 20 минут назад
А США такие: -"И ЧО?"
А все такие: - "Да так, ничо."
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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