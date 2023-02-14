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В небе над Китаем пролетело НЛО

В небе над Китаем пролетело НЛО

Автор:
14 февраля 2023 16:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Пришельцы   США   власти   вторжение   нло   
4689
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Власти страны призывают население успокоиться и не паниковать.

Пришельцы активизировались. По крайней мере, так считают уфологи и любители всего «непознанного». Инопланетяне заглядывают с внезапной проверкой в США:

 О чём сразу же сообщает Илон Маск:

«Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне».

Джо Байден даже организовал специальную группу по изучению «пришельцев». Как считает президент, «они могут представлять серьёзную угрозу для государства».

Ну а Дональд Трамп-младший призывает не верить этой чепухе про инопланетян и прямо называет причину такой суматохи вокруг НЛО: отвлечение внимания от взрывов на «Северных потоках»:

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России».

Тему инопланетного вторжения уже обыгрывают в видосах. Кстати, этот ролик сделал всего один человек - оцените качество:

Теперь НЛО полетели и над Китаем:

Власти заявляют, что никаких учений не было и призывают всех успокоиться. Но местные жители активно постят фото и видео с «пришельцами» в соцсетях и обсуждают «вторжение».

Хотя если отвлечься от теорий заговора, пришельцев и рептилоидов - всё это сильно смахивает на полёт дронов. Возможно, военных. Ну а чтобы не афишировать испытания новых машин, всегда можно запустить байки про НЛО.

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Метки: Китай   Пришельцы   США   власти   вторжение   нло   
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27  комментариев
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21k
ЦСКА 3 часа назад
Над селом ху.ня летала,
Серебристого металла!
Очень много в наши дни,
Неопознанной ху.ни!
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5k
Losterdin 54 минуты назад
да почему над Китаем они и по наше территории пролетели )) снял вчера только камера на смарте паршивая и фото не очень получилось) летели со стороны Грузий)
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18k
Дмитрий Час назад
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145
Yoksel Moksel 2 часа назад
То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!

В. Высоцкий.
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11k
кот базилий 2 часа назад
В 70-Х модная тема была и там и сям видели тарелки, история повторяется. На мозги нам срут.
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10k
Сатанеев 2 часа назад
На первом видео ничего нового, обычный пепелац. Узнаю его по траектории полёта.
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Все больше напоминает комедию «Марс атакует».
Президент - так один в один
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1k
c3nsor3d 2 часа назад
Прилетели, позырить, что удивительного (?)...
`Они` это постоянно делают.-)
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2k
Pioner76 2 часа назад
Байден уже поздоровался?
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1
Cretu Vasilii 3 часа назад
Пришельцы требуют продолжение сериала а то чего-то скучно стало
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3k
MPEG-8 3 часа назад
С дронами кто-то играется.
Ссылка youtu.be
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9k
Владимир 3 часа назад
Надеюсь это к 4 июля готовятся, СШП поздравлять. Как в фильме!
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18k
Дмитрий 3 часа назад
Похоже на отстрел тепловых ловушек с самолёта.
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1k
Alex 3 часа назад
Походу человеки зае**ли даже инопланетян. Надеюсь, что они завалят пиндосов )
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190
Иванов 3 часа назад
Я кажется уже во все поверить могу.
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12k
Ivan 3 часа назад
Не, не мы...

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9k
Antonium 3 часа назад
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