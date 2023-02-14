В небе над Китаем пролетело НЛО

Ну а Дональд Трамп-младший призывает не верить этой чепухе про инопланетян и прямо называет причину такой суматохи вокруг НЛО: отвлечение внимания от взрывов на «Северных потоках»:

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России».