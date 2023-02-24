Экономическая война США против Китая и причём здесь Южная Корея

Дабы этого не допустить, в прошлом году Байден ввел запрет на продажу техники, произведенной не в США из-за чего Китай массово покинули многие крупные производители. Более того, он под угрозой санкций умудрился договориться с Южной Кореей, которая также в следующем году ограничит продажу высокотехнологичной продукции своих компаний.

Иными словами, Китай, так же как и Россию, хотят изолировать от современных технологий.