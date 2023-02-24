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Экономическая война США против Китая и причём здесь Южная Корея

Экономическая война США против Китая и причём здесь Южная Корея

Автор:
24 февраля 2023 21:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   США   Южная Корея   интересно   микрочипы   пекин   полупроводники   
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Между Вашингтоном и Пекином вот уже год идет самая настоящая война. Вернее это атака на технологический суверенитет Китая со стороны Америки.

Поднебесная в последние годы прочно стоит на ногах и не хочет играть роль просто мировой фабрики. В Китае хотят производить собственную современную технику, а не реплику. Для этого, конечно, нужны современные технологии, которым не взяться по щелчку пальца.

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В США тоже не дремлют и понимают, что просто обладать интеллектуальными правами на большинство современных разработок не остановит угрозу конкуренции. И КНР, которая развивается семимильными шагами, через пять-десять лет станет не просто самой большой экономикой, она превратится в мирового лидера и все страны окажутся зависимы от Пекина.

Дабы этого не допустить, в прошлом году Байден ввел запрет на продажу техники, произведенной не в США из-за чего Китай массово покинули многие крупные производители. Более того, он под угрозой санкций умудрился договориться с Южной Кореей, которая также в следующем году ограничит продажу высокотехнологичной продукции своих компаний.


Иными словами, Китай, так же как и Россию, хотят изолировать от современных технологий.

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Метки: Китай   США   Южная Корея   интересно   микрочипы   пекин   полупроводники   
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5  комментариев
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это смотрится, как жалкие потуги. Ничего, кроме ,как придумывать санкции, СШП не может. Понимают ли они, что эта клоунада не есть решение, или свято верят, так они вырулят? Вопрос...
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28k
albedo Полчаса назад
Китай обладает огромным количеством редкоземельных металлов.
Без которых невозможна современная микроэлектроника.
Рискует США сильно.
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10k
Михаил Час назад
В Корее стоит очень занятный заводик по производству микросхем. Причем там заказывают чипы основные гиганты микроэлектроники. И думаю, если что-то начнется между Китаем и Ю. Кореей, то этот заводик первым взлетит на воздух и не по вине китайцев.
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2k
Lexx 2 часа назад
Что бы быть хоть как то независимыми от Пекина, вкладывали бы деньги в развитие своей электроники, а не в сраную Украину.
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18k
scorpick 2 часа назад
И чо и чо?
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