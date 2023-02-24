Экономическая война США против Китая и причём здесь Южная Корея

Между Вашингтоном и Пекином вот уже год идет самая настоящая война. Вернее это атака на технологический суверенитет Китая со стороны Америки.
Поднебесная в последние годы прочно стоит на ногах и не хочет играть роль просто мировой фабрики. В Китае хотят производить собственную современную технику, а не реплику. Для этого, конечно, нужны современные технологии, которым не взяться по щелчку пальца.
В США тоже не дремлют и понимают, что просто обладать интеллектуальными правами на большинство современных разработок не остановит угрозу конкуренции. И КНР, которая развивается семимильными шагами, через пять-десять лет станет не просто самой большой экономикой, она превратится в мирового лидера и все страны окажутся зависимы от Пекина.
Дабы этого не допустить, в прошлом году Байден ввел запрет на продажу техники, произведенной не в США из-за чего Китай массово покинули многие крупные производители. Более того, он под угрозой санкций умудрился договориться с Южной Кореей, которая также в следующем году ограничит продажу высокотехнологичной продукции своих компаний.
Иными словами, Китай, так же как и Россию, хотят изолировать от современных технологий.
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Без которых невозможна современная микроэлектроника.
Рискует США сильно.