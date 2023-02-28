Ушлый курьер стащил из подъезда ботики за 100 тысяч рублей

Курьер из Москвы решил самостоятельно выписать себе "чаевые" за работу. Доставив клиенту еду, он заприметил в подъезде ботинки Prada и, осмотрев их состояние, прибрал себе. Возможно, он подумал, что обувь кто-то выставил за порог, чтобы выбросить (ведь чего только москвичи не выбрасывают). Или будет так говорить в отделе полиции. Но факт остаётся фактом — курьер явно не местный и не в курсе, что в Москве камеры установлены на каждом шагу.



Собственно, они и помогли полицейским объяснить загадочную пропажу ботинок стоимостью 100 тысяч рублей. Как рассказал владелец обуви, он пришёл домой и оставил ботинки за порогом (зачем, не уточняет), а когда через 20 минут открыл дверь, чтобы их забрать, то на месте их уже не было.