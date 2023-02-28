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Ушлый курьер стащил из подъезда ботики за 100 тысяч рублей

Ушлый курьер стащил из подъезда ботики за 100 тысяч рублей

Автор:
28 февраля 2023 17:20
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   ботинки   видео   кража   курьер   курьёз   
1871
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Не смог устоять перед брендом.

Курьер из Москвы решил самостоятельно выписать себе "чаевые" за работу. Доставив клиенту еду, он заприметил в подъезде ботинки Prada и, осмотрев их состояние, прибрал себе. Возможно, он подумал, что обувь кто-то выставил за порог, чтобы выбросить (ведь чего только москвичи не выбрасывают). Или будет так говорить в отделе полиции. Но факт остаётся фактом — курьер явно не местный и не в курсе, что в Москве камеры установлены на каждом шагу.

Собственно, они и помогли полицейским объяснить загадочную пропажу ботинок стоимостью 100 тысяч рублей. Как рассказал владелец обуви, он пришёл домой и оставил ботинки за порогом (зачем, не уточняет), а когда через 20 минут открыл дверь, чтобы их забрать, то на месте их уже не было.

Сейчас полицейские разыскивают ушлого курьера. Но найти его, конечно, не составит труда — достаточно постучать соседу и узнать, где тот заказывал еду. Какая статья грозит воришке, не уточняется. Но скорее всего, это уголовка по 158-ой ("Кража").

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Метки: Москва   ботинки   видео   кража   курьер   курьёз   
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23  комментария
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Вызывает восхищение альтернативная одарённость чувака, оставившего ботинки в подъезде. Или бескрайняя вера в человечество, или находился в стране розовых единорогов.
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10k
wilddewill 8 минут назад
Вообще...... Конечно он не прав. Но, Зачем оставлять за дверью? Там не твоё пространство, не твоя территория. А чего чемодан с мильёном денег не оставил? Кража, это когда спёрли у конкретного гражданина. А как он, этот гражданин, доказывал, что тапки его? Нет, я не оправдываю действия этого курьера.... Но блин, у тебя, кстати, а на куя, тапки за 100000 денег. Зачем ты их там оставил? Курьер, кстати, не позарился на самокат напротив, хотя ему он бы больше пригодился в его работе. А вот тапки взял. Потому как, часто, вот так, именно выставляют, именно обувь, одежду. Ну ладно, одежду больше на мусорках, а обувь, бывает и так. В таких больших домах это практикуется. Типа, мне не надо, может кому сойдёт. И, ещё раз вопрос, как "хозяин" лаптей доказал, что это его? Может это его сосед поставил к двери напротив? И ещё, накуя покупать лапти за 100000?
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4k
Трям 18 минут назад
Я вот хз, как можно чужую обувь надевать? Возможно я слишком брезгливый, но тем не менее...
А че, кстати, этот косоглазый самокат не забрал? Его же тоже выкинули.
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4k
Трям 19 минут назад
В лифте:
- Я сильный!
- Я, сука, сильный!!!
- ...но легкий. )))
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6k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
Он бы ещё говноступы свои перед подъездом поставил
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5k
Владимир Полчаса назад
а подъезд разве не общественное место,если например в подъезде будет валяться мобильник,я его подниму,это кража?и если например подниму в подъезде бычок и выкину в мусорку,это тоже кража?и про мобильник могу также сказать,увидел подумал мусор-поднял-выкинул в мусорку.так же и он может про ботинки сказать.как то странно,оставлять ботинки в общественном месте.
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5k
Frank Borman 45 минут назад
Если видишь кульные бренды - надо их сп@здить. Таковы нынче тренды.
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22k
hebpat Час назад
Ботинки видать сильно воняли, ну и курьер подумал что их выкинули, прикинул что почистит и будет носить
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20k
Corvus Corax Час назад
Меня давно интересует вопрос по всяким таким видео... Кто трясущимися руками направляет стационарные камеры? Там что, всегда оператор присутствует?
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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117
Obrval Час назад
...Как рассказал владелец обуви, он пришёл домой и оставил ботинки за порогом (зачем, не уточняет), а когда через 20 минут открыл дверь, чтобы их забрать, то на месте их уже не было....

Думаю, ботинки так воняли, что заказчик пиццы сам попросил курьера выкинуть их.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Что с людьми? Не, что воровство у некоторых в крови понимаю. Тут дело не во времени или нации, просто у некоторых это норма. Но воровать под камеру? Тем более что твои данные есть у агрегатора доставки? Поносить пару часов чужие ботинки и на зону?
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280
ruslan d Б.Касторский 2 часа назад
У меня в доме реально выставляют вещи , чтоб забрали , кому нужно ... парень мог и ошибиться ...
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206
Иванов ruslan d 48 минут назад
У нас в подъезде тоже так делают.
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