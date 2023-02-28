Ушлый курьер стащил из подъезда ботики за 100 тысяч рублей

Не смог устоять перед брендом.
Курьер из Москвы решил самостоятельно выписать себе "чаевые" за работу. Доставив клиенту еду, он заприметил в подъезде ботинки Prada и, осмотрев их состояние, прибрал себе. Возможно, он подумал, что обувь кто-то выставил за порог, чтобы выбросить (ведь чего только москвичи не выбрасывают). Или будет так говорить в отделе полиции. Но факт остаётся фактом — курьер явно не местный и не в курсе, что в Москве камеры установлены на каждом шагу.
Собственно, они и помогли полицейским объяснить загадочную пропажу ботинок стоимостью 100 тысяч рублей. Как рассказал владелец обуви, он пришёл домой и оставил ботинки за порогом (зачем, не уточняет), а когда через 20 минут открыл дверь, чтобы их забрать, то на месте их уже не было.
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Сейчас полицейские разыскивают ушлого курьера. Но найти его, конечно, не составит труда — достаточно постучать соседу и узнать, где тот заказывал еду. Какая статья грозит воришке, не уточняется. Но скорее всего, это уголовка по 158-ой ("Кража").
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А че, кстати, этот косоглазый самокат не забрал? Его же тоже выкинули.
- Я сильный!
- Я, сука, сильный!!!
- ...но легкий. )))
Думаю, ботинки так воняли, что заказчик пиццы сам попросил курьера выкинуть их.