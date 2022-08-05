Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе

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Посетитель кафе на Малой Дмитровской улице в Москве положил своё портмоне с деньгами и банковскими картами на столик и расслабился. Проезжавший мимо велосипедист неожиданно схватил портмоне и скрылся. Общий ущерб потерпевший оценил примерно в 130 тысяч рублей.
Дерзкий велосипедист вскоре был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
Источник:
АНТИФИШКИ
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