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Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе

Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе

Автор:
05 августа 2022 09:59
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   вор   грабитель   кража   криминал   портмоне   похищение   
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Посетитель кафе на Малой Дмитровской улице в Москве положил своё портмоне с деньгами и банковскими картами на столик и расслабился. Проезжавший мимо велосипедист неожиданно схватил портмоне и скрылся. Общий ущерб потерпевший оценил примерно в 130 тысяч рублей.
Дерзкий велосипедист вскоре был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Источник:

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Метки: Москва   видео   вор   грабитель   кража   криминал   портмоне   похищение   
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2  комментария
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Viktor Полчаса назад
Ещё бы открытый чемодан с деньгами поставил на столе - берите люди добрые, не жалко!
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dima423 Полчаса назад
а почему если в магазине украл продукты то тебя хрен посадят, а тут сразу целый грабеж?) Вчера вон пост был, телка на 64к бухла своровала в магазине, пришел батя, оплатил бухло, и ее отпустили... получается по логике тут тоже так должно быть - деньги вернул, все свободен)) ...это я не к тому что этого сажать не надо, а к тому что и телку вчерашнюю, как и всех магазинных воров, так же надо сажать...
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