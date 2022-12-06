Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе

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На северо-западе Москвы мужчина забрался ночью в барбершоп. Злоумышленник побрился и постригся и побаловал себя напитками из холодильника. После этого он поспал на диване, опустошил кассу и скрылся. Однако на свободе он пробыл недолго.
После совершения преступления злоумышленник скрылся через окно. О его похождениях сотрудники барбершопа узнали только утром.
Подозреваемого задержали в торговом центре в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Подозреваемого задержали в торговом центре в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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