Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе

На северо-западе Москвы мужчина забрался ночью в барбершоп. Злоумышленник побрился и постригся и побаловал себя напитками из холодильника. После этого он поспал на диване, опустошил кассу и скрылся. Однако на свободе он пробыл недолго.

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После совершения преступления злоумышленник скрылся через окно. О его похождениях сотрудники барбершопа узнали только утром.



Подозреваемого задержали в торговом центре в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».