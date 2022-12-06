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Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе

Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе

Автор:
06 декабря 2022 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Прикол   барбершоп   видео   вор   кража   парикмахерская   
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На северо-западе Москвы мужчина забрался ночью в барбершоп. Злоумышленник побрился и постригся и побаловал себя напитками из холодильника. После этого он поспал на диване, опустошил кассу и скрылся. Однако на свободе он пробыл недолго.
После совершения преступления злоумышленник скрылся через окно. О его похождениях сотрудники барбершопа узнали только утром.

Подозреваемого задержали в торговом центре в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Источник:

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Метки: Москва   Прикол   барбершоп   видео   вор   кража   парикмахерская   
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8  комментариев
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26k
БамбарбияКиргуду 48 минут назад
Нихрена как быстро задержали.Некоторых ждут,пока они уедуут,а потом начинают искать.
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15k
Сергей Полминуты назад
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8k
Борис Карабанов 21 минуту назад
"Украл, выпил - в тюрьму."
"Уже побрили!"
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72k
Viktor 23 минуты назад
Сигнализация? Да нафиг - за неё платить надо!

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549
Uganda 41 минуту назад
забривать не надо
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20k
ЦСКА 49 минут назад
Ну что? Все достаточно последовательно и методично! Хорошо время провел...
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4k
Николаевич Час назад
Подумаешь, норм самообслуживания
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