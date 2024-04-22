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Самая кривая церковь в мире находится в греческом городе Ропото. Всему виной оползень, из-за которого строение наклонилось на 17 градусов.
Падающая церковь в греческом городке. Ропото
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Скрюченная песня.
Жил на свете человек, скрюченные ножки,
И гулял он целый век по скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой в скрюченном домишке
Жили летом и зимой скрюченные мышки.
И стояли у ворот скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот скрюченные волки.
И была у них одна скрюченная кошка,
И мяукала она. сидя у окошка.