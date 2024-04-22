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Самая кривая церковь в мире

Самая кривая церковь в мире

Автор:
22 апреля 2024 12:33
Метки: Видео   Церковь   в мире   греция   интересно   необычно   
781
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Самая кривая церковь в мире находится в греческом городе Ропото. Всему виной оползень, из-за которого строение наклонилось на 17 градусов.

Падающая церковь в греческом городке. Ропото

Источник:

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Метки: Видео   Церковь   в мире   греция   интересно   необычно   
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2  комментария
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13k
Copycat 51 минуту назад
я бы поглядел на видео с не заваленным горизонтом, так эффект круче передаётся
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97k
Доктор Джонс 11 минут назад
Корней Чуковский.
Скрюченная песня.

Жил на свете человек, скрюченные ножки,
И гулял он целый век по скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой в скрюченном домишке
Жили летом и зимой скрюченные мышки.
И стояли у ворот скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот скрюченные волки.
И была у них одна скрюченная кошка,
И мяукала она. сидя у окошка.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
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