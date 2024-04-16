Хозяева научили крыс управлять мини-машинками

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В Канаде двух крыс по кличке Куско и Кронка научили кататься на маленьких машинках. Грызуны учились по 5-10 минут в день за еду.
Всё обучение заняло около полугода. Теперь грызуны свободно катаются по всему дому.
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Ответ мы уже знаем - ЛЮБОВЬ.СМЕРТЬ.РОБОТЫ (СЕЗОН 3) КРЫСЫ МЕЙСОНА