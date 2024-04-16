FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16560 постов • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Хозяева научили крыс управлять мини-машинками

Хозяева научили крыс управлять мини-машинками

Автор:
16 апреля 2024 09:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   крыса   машина   машинка   необычно   
1027
1
1

В Канаде двух крыс по кличке Куско и Кронка научили кататься на маленьких машинках. Грызуны учились по 5-10 минут в день за еду.

Всё обучение заняло около полугода. Теперь грызуны свободно катаются по всему дому.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   в мире   животные   крыса   машина   машинка   необычно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Павел 55 минут назад
Это когда дел куча, а заниматься ими не охота. Вот и нашёлся повод их не делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Timofeys 48 минут назад
Что будет дальше?
Ответ мы уже знаем - ЛЮБОВЬ.СМЕРТЬ.РОБОТЫ (СЕЗОН 3) КРЫСЫ МЕЙСОНА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3222 поста (3156 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1021930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#кот#аварии#Китай#история#кино#факты#сарказм
#фото#Юмор#интересно#забавно#ДТП#США#интересное#криминал#кошка#Автовсячина
#Прикол#машина#автомир#люди#знаменитости#авто аварии#Спасение#милота#позитив#подборка
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Проворный пушистый охотник Проворный пушистый охотник Прирождённый охотник Прирождённый охотник Необычный олень, похожий на мутанта Необычный олень, похожий на мутанта Мужчина обнаружил в теле паука неожиданного гостя Мужчина обнаружил в теле паука неожиданного гостя Крупный кабан выплыл из моря и пустился наутёк по пляжу Крупный кабан выплыл из моря и пустился наутёк по пляжу

На что жалуетесь?

Вернуться