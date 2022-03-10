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Житель Таиланда обнаружил необычную пушистую змею

Житель Таиланда обнаружил необычную пушистую змею (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 12:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   интересно   необычно   таиланд   
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Житель тайской провинции Саконнакхон немало удивил пользователей сети видеороликом со своей необычной находкой. Он встретил существо, которое было похоже на змею, покрытую зеленым мехом.
Сейчас пользователи сети пытаются понять, что это за животное. Некоторые люди утверждают, что зеленый мех — это всего лишь растительность, прилипшая к телу змеи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   змея   интересно   необычно   таиланд   
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9  комментариев
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9k
MakDag Час назад
Так вот ты какой зеленый змий...
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5k
ПЕТР Полминуты назад
Таки скрестили ужа и ежа!!!!!
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6k
Психологическая поддержка 24 минуты назад
Щупальценосная змея[1], или герпетон[1] (лат. Erpeton tentaculatum) вид змей подсемейства пресноводных змей.

Характерной особенностью змеи является пара щупальцевидных выростов, покрытых мелкой чешуёй. Достигает длины 70 90 см. Тело покрыто килеватыми чешуями. Брюшные щитки, предназначенные для передвижения змей по суше, у герпетона сильно сужены и имеют два киля. Кроме того, на его коже растут водоросли, которые помогают маскироваться.
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10k
Александр 51 минуту назад
Вот они её скушают и в мире опять начнутся весёлые старты с масками и прививками...
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19k
СергейПименов Час назад
Вкусная..наверно...
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6k
Максим Час назад
Хотел пошутить, что тёще шубу подарили, но не буду
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5k
au3 Час назад
А не сам ли на нее напялил плюшевый мех?
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