Житель Таиланда обнаружил необычную пушистую змею

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Житель тайской провинции Саконнакхон немало удивил пользователей сети видеороликом со своей необычной находкой. Он встретил существо, которое было похоже на змею, покрытую зеленым мехом.
Сейчас пользователи сети пытаются понять, что это за животное. Некоторые люди утверждают, что зеленый мех — это всего лишь растительность, прилипшая к телу змеи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Характерной особенностью змеи является пара щупальцевидных выростов, покрытых мелкой чешуёй. Достигает длины 70 90 см. Тело покрыто килеватыми чешуями. Брюшные щитки, предназначенные для передвижения змей по суше, у герпетона сильно сужены и имеют два киля. Кроме того, на его коже растут водоросли, которые помогают маскироваться.
Что бы я такие слова говорил о "роднейшем человеке"?!