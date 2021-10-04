Как кричит олень

Никогда точно не знаешь, когда какие знания тебе потребуются в жизни. Наверняка многие из вас никогда не слышали, как кричит взрослый олень. Самое время это исправлять.

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Кто знает, может это знание когда-нибудь пригодиться в реальной жизни.