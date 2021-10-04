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Как кричит олень

Как кричит олень (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 10:37
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   крик   олень   
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Никогда точно не знаешь, когда какие знания тебе потребуются в жизни. Наверняка многие из вас никогда не слышали, как кричит взрослый олень. Самое время это исправлять.
Кто знает, может это знание когда-нибудь пригодиться в реальной жизни.

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   крик   олень   
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Великий Кормчий Полчаса назад
Я бы и не так орал, если бы женщины не было целый год!
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80k
Броненосец Потелкам Час назад
Многие слышали, как кричит алень.
Когда при разводе мадам умудряется отобрать все нажитое
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