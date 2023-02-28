Вот что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску........

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Мама ненадолго оставила двух маленьких детей без присмотра. За это время они измазали красками полы, стены... и лицо младшей сестренки!
Тут наверно проще нового сделать:)
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Гораздо более правильным был бы заголовок:
Цена 15 минут тишины.
Чем дольше тишина, тем более высокая цена за эти минуты.