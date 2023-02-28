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Вот что бывает, когда дети, оставленные без&nbsp;присмотра, находят краску

Вот что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску

Автор:
28 февраля 2023 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   забавно   краски   куда смотрели родители   маленькие художнки   фото   
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Мама ненадолго оставила двух маленьких детей без присмотра. За это время они измазали красками полы, стены... и лицо младшей сестренки!

Тут наверно проще нового сделать:)

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Метки: Юмор   видео   дети   забавно   краски   куда смотрели родители   маленькие художнки   фото   
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2  комментария
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sumrаknn 41 минуту назад
Вот что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску........
Гораздо более правильным был бы заголовок:
Цена 15 минут тишины.
Чем дольше тишина, тем более высокая цена за эти минуты.
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