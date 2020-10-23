Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец

В ролике видно, как в кадре в толстовках появляются Брианна и Дженни, но не успев продемонстрировать даже первые танцевальные движения, они пускаются бежать за ребёнком, который с нахальной ухмылкой и высунутым языком стибрил аппарат, на который производилась съёмка танцевального номера.



Поймать малышку матери удаётся лишь спустя приблизительно 10 секунд, этим ролик и заканчивается.