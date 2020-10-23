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Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец

Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: видео   забавно   ребенок   танец   телефон   фото   юмор   
568
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В ролике, который вы найдёте ниже, хихикающая малышка украла телефон своей матери, когда та записывала видео для TikTok.

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Метки: видео   забавно   ребенок   танец   телефон   фото   юмор   
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6  комментариев
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29k
Лесли 🥰 4 часа назад
Новость дня просто) маршрутка под столом
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2k
Алексей 17 минут назад
Берём любое видео,описываем его,вставляем кадры из него и всё.Пост готов.
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762
Saplus 2 часа назад
Тик-ток с разными долбоящерами - это бог бы с ними.
Но пересказ, Карл, происходящего в 10-секундном ролике со скриншотами на 3 страницы...
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30k
Опаньки 3 часа назад
все как помешанные стали на этих тик токах кривляться перед камерами (((
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108
Бобр Опаньки 2 часа назад
порой бывает весело посмотреть. но хвататет минут на 5 1 раз в месяц.
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