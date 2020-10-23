Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец

В ролике, который вы найдёте ниже, хихикающая малышка украла телефон своей матери, когда та записывала видео для TikTok.
20-летняя Брианна (Brianna), мать девочки, только начала снимать танец со своей подругой Дженни (Jenny), когда ребёнок решил вмешаться в процесс и спутать девушкам все карты.
Этот забавный видеоролик с озорной девчушкой довольно быстро стал вирусным, только на страничке @kalynnbrianna в TikTok его смогли просмотреть более 1 миллиона раз.
В ролике видно, как в кадре в толстовках появляются Брианна и Дженни, но не успев продемонстрировать даже первые танцевальные движения, они пускаются бежать за ребёнком, который с нахальной ухмылкой и высунутым языком стибрил аппарат, на который производилась съёмка танцевального номера.
Поймать малышку матери удаётся лишь спустя приблизительно 10 секунд, этим ролик и заканчивается.
Поймать малышку матери удаётся лишь спустя приблизительно 10 секунд, этим ролик и заканчивается.
Клип получил множество положительных комментариев от интернет-пользователей, так один из них написал:
«Это лучшее, что есть на TikTik.»
«Самое прекрасное ограбление на свете», — добавил другой.
«Это лучшее, что есть на TikTik.»
«Самое прекрасное ограбление на свете», — добавил другой.
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