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Стая бродячих псов напала на маленькую девочку

Стая бродячих псов напала на маленькую девочку

Автор:
09 февраля 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   дети   животные   нападение   собаки   
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В иркутском Усть-Куте бездомные собаки атаковали маленькую девочку в одном из жилых микрорайонов. К счастью, случайная прохожая помешала агрессивным животным.

В какой-то момент девочка упала и стала совершенно беззащитной перед оравой крупных агрессивных собак.
Помощь подоспела, как нельзя, вовремя. Случайная прохожая разогнала животных. Укусов удалось избежать.
Полиция и прокуратура начали проверку. С заявлением в правоохранительные органы родители ребёнка не обращались, в больницу тоже. Пострадавшую ищут.

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Метки: Видео   Россия   дети   животные   нападение   собаки   
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13  комментариев
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5k
Наталья 3 часа назад
И снова стая весёлых бродячих собачек хочет поиграть, а бестолковые деты не понимают... Только отстрел этих самых собачек. Достали.
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2k
Провокатор Час назад
Ну что, любители слогана "Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки", ваш выход.
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2
Oiar Час назад
Давайте будем честные, что вина того, что происходит на видео только на чиновниках которые до сих пор не могут решить вопрос с бездомными собаками. Ни законодательно, ни фактически. Люди и дальше будут возмущаться и страдать, а самые долбанутые устраивать срачь в комментариях!
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4k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Пора вводить серьёзную ответственность за содержание собак. При заводе собаки хозяин должен поставить собаку на учет а по смерти собаки показать тело животного с снять её с учета. В случае если собака сбежала или сам хозяин выкинул животное на улицу штраф 100 000 рублей. В случае нападения собаки на человека хозяин животного несёт такую уголовную ответственность как будто он сам напал и по тяжести здоровья потерпевшего получает соответственный срок.
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Alex Chebrikov

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