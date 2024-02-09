Стая бродячих псов напала на маленькую девочку

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В иркутском Усть-Куте бездомные собаки атаковали маленькую девочку в одном из жилых микрорайонов. К счастью, случайная прохожая помешала агрессивным животным.
В какой-то момент девочка упала и стала совершенно беззащитной перед оравой крупных агрессивных собак.
Помощь подоспела, как нельзя, вовремя. Случайная прохожая разогнала животных. Укусов удалось избежать.
Полиция и прокуратура начали проверку. С заявлением в правоохранительные органы родители ребёнка не обращались, в больницу тоже. Пострадавшую ищут.
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Чипировать. Поймали чипированную, - штраф хозяину. А сдохла и как сдохла, - как похоронил/сжёг - это уже другой вопрос.
С отловил - усыпил, таких откатов не будет. Извёл всех бездомных и всё.