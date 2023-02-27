В Сочи странный мужчина несколько дней пытается что-то откопать на берегу Чёрного моря

Жители Сочи делятся кадрами с берега Чёрного моря, где на протяжении двух дней мужчина занимается чем-то бессмысленным — пытается то ли что-то откопать, то ли выстроить из песка заграждение. Сначала он орудовал лопатой, но успеха, разумеется, не имел — прибой тут же уничтожал плоды его работы. На следующий день мужчина приехал на тяжёлой технике и продолжил работу.





Мотивы мужчины остаются неизвестными. Кто-то шутит про поиск клада или закладки, а кто-то считает, что под действием приближающейся весны голоса в голове приказали мужчине море закопать.