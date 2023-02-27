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В Сочи странный мужчина несколько дней пытается что-то откопать на берегу Чёрного моря

В Сочи странный мужчина несколько дней пытается что-то откопать на берегу Чёрного моря

Автор:
27 февраля 2023 13:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   Чёрное море   берег   видео   курьёз   лопата   трактор   
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Местные жители уже прозвали его Джеком Воробьём.

Жители Сочи делятся кадрами с берега Чёрного моря, где на протяжении двух дней мужчина занимается чем-то бессмысленным — пытается то ли что-то откопать, то ли выстроить из песка заграждение. Сначала он орудовал лопатой, но успеха, разумеется, не имел — прибой тут же уничтожал плоды его работы. На следующий день мужчина приехал на тяжёлой технике и продолжил работу.


Мотивы мужчины остаются неизвестными. Кто-то шутит про поиск клада или закладки, а кто-то считает, что под действием приближающейся весны голоса в голове приказали мужчине море закопать.

Хотим предложить самую правдоподобную версию. Недавно в Чёрном море бушевал шторм, который не только выбросил на берег утонувшие прошлым летом легковушки, но и стал причиной крушения сухогруза. Очевидно, после непогоды берег размыло и мужчина пытался выровнять пляж. Однако и тут есть нестыковки. Если это работник ЖКХ, то почему работает один, а не с бригадой? И почему не в спецодежде?

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Метки: Сочи   Чёрное море   берег   видео   курьёз   лопата   трактор   
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26  комментариев
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2k
Егор 2 часа назад
- Мужик,а ты чё делаешь-то ?
- Дай 100 рублей - скажу ...
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23k
sssss3 8 минут назад
Антихохол, в исторической ретроспективе, так сказать....
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10k
Григорий Бабкин 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Света 20 минут назад
А у меня вопрос не что он там копает, а почему власти не сгонят его, предварительно конечно поинтересовавшись причинами труда.
Не знаю что там в Сочи, а у нас запрещён въезд на пляж разной техники. Исключение специальная для определённых работ и она получает специальное особое разрешение. Это вообще всегда. А в нынешней ситуации за таким надо следить особо. Народ у нас культурный-сразу сообщает ментятам. Если ментята забили, сообщают начальству, ментят, в прокуратуру, в соцсети и вообще везде. Сразу поднимают волну и ездюков смывает.
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20k
Davy Jones 22 минуты назад
Да древний укр это, последний выживший, продолжает копать Чёрное море.
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3k
MPEG-8 Полчаса назад
Парень возможно винтовой, в Во все тяжкие хорошо их показали.
Ссылка youtu.be
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1k
Сергей Клубков 39 минут назад
Этим товарищем в любом случае должно заинтересоваться МВД. Кто знает, может он пляж минирует!? Не думаю что он ведет добычу янтаря в Черном море.
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9k
Dabus 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
K_II_T Час назад
Следующий шаг - утопить трактор.
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36k
Aleks Час назад
Это укродиверсант.
Закапывает назло клятым москалям то, что протоукры выкопали палками копалками...
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923
Шурман Час назад
Какой отчаянный человек , он копать не пробовал с 7 утра до 2х , вижу что в прилив у него хреново получается :)))))
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37k
Александр Час назад
закладку ищет )
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2k
Мурчелло Час назад
Море расширяет.
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16k
Alex 2 часа назад
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98k
parallax 2 часа назад
Может начитался книг по истории древней Украины и тоже решил выкопать море? ))
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5k
Leonid 2 часа назад
Да пиво летом закопал охладиться и забыл, а вчера вспомнил, но место помнит не точно
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2k
Fiverknot 2 часа назад
А спросить у него не судьба?
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135
Andrey Zakharov sumrаknn 24 минуты назад
Бред какой-то
ты это узнаешь только задав ему вопрос. как минимум его версию.
а не сидеть в догадках.

это как не познакомится с красиовой девушкой, заранее надумав вот такую вещь, что она ответит.

Спросить = конечно, не факт, что получишь ответ верный
Но не спросить = факт что не получишь вообще никакого ответа.
Теория вероятности.
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9k
Владимир 2 часа назад
Закапывает, то что откопали древние укры
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