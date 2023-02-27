В Сочи странный мужчина несколько дней пытается что-то откопать на берегу Чёрного моря

Местные жители уже прозвали его Джеком Воробьём.
Жители Сочи делятся кадрами с берега Чёрного моря, где на протяжении двух дней мужчина занимается чем-то бессмысленным — пытается то ли что-то откопать, то ли выстроить из песка заграждение. Сначала он орудовал лопатой, но успеха, разумеется, не имел — прибой тут же уничтожал плоды его работы. На следующий день мужчина приехал на тяжёлой технике и продолжил работу.
Мотивы мужчины остаются неизвестными. Кто-то шутит про поиск клада или закладки, а кто-то считает, что под действием приближающейся весны голоса в голове приказали мужчине море закопать.
Источник:
Хотим предложить самую правдоподобную версию. Недавно в Чёрном море бушевал шторм, который не только выбросил на берег утонувшие прошлым летом легковушки, но и стал причиной крушения сухогруза. Очевидно, после непогоды берег размыло и мужчина пытался выровнять пляж. Однако и тут есть нестыковки. Если это работник ЖКХ, то почему работает один, а не с бригадой? И почему не в спецодежде?
Источник:
- В Сочи хитрая кошка стащила упаковку корма из магазина
- Лев напал на дрессировщика во время представления в сочинском цирке
- Женский футбол прекрасен
- Добро пожаловать! Турист приехал в посёлок Роза Хутор и сразу снял эпичное видео
- Девушка-тракторист за работой
- Дай 100 рублей - скажу ...
- Дурак не дурак, а свои 10000 в день имею)
Не знаю что там в Сочи, а у нас запрещён въезд на пляж разной техники. Исключение специальная для определённых работ и она получает специальное особое разрешение. Это вообще всегда. А в нынешней ситуации за таким надо следить особо. Народ у нас культурный-сразу сообщает ментятам. Если ментята забили, сообщают начальству, ментят, в прокуратуру, в соцсети и вообще везде. Сразу поднимают волну и ездюков смывает.
Закапывает назло клятым москалям то, что протоукры выкопали палками копалками...
ты это узнаешь только задав ему вопрос. как минимум его версию.
а не сидеть в догадках.
это как не познакомится с красиовой девушкой, заранее надумав вот такую вещь, что она ответит.
Спросить = конечно, не факт, что получишь ответ верный
Но не спросить = факт что не получишь вообще никакого ответа.
Теория вероятности.