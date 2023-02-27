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Забавный киноляп в популярном сериале

Забавный киноляп в популярном сериале

Автор:
27 февраля 2023 08:52
Сообщество : Кино
Метки: the last of us   Одни из нас   Прикол   Юмор   видео   киноляп   лопата   сериал   
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В шестом эпизоде сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на популярной игре, зрители обратили внимание на забавный киноляп. Одному из актёров массовки похоже не объяснили, что нужно делать в конкретной сцене, поэтому мужчине пришлось импровизировать.

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Метки: the last of us   Одни из нас   Прикол   Юмор   видео   киноляп   лопата   сериал   
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19  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Теоретиццки, он убирает рубленные дрова от колоды. Если этого не делать, то они копятся вокруг неё горой и начинают мешать тому кто рубит. Когда херачишь какиенть 5 кубометров, очень офигенно наличие помощников ставящих тебе чурки и оттаскивающие наколотое. А лопатой, потому что получить отлетевшей чуркой в жбан, это не приятно.
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Фильм , часть седьмая , тут можно поесть
Потому что я не видал предыдущие шесть ...
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24k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Прям как в армии! На тебе лопату - копай! Даже если ты на плацу ))
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242
Мaximus Час назад
Сериал гуано, первая серия все нормально, зомби, грибы как заявленно. В последних двух сериях ни зомбаков, ни экшна. Педалируется тема гомосеков и братской любви к неграм.
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6k
heta Час назад
В любой кино-сцене с массовкой подобное есть. Нужно просто смотреть внимательно и не только на ГГ.
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Режиссёр: Так, Валера, ты перекидываешь дрова.
Валера: Как?
Режиссёр: Лопатой, ёпт!!!
Валера: Понял.
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37k
Александр 2 часа назад
Киноляп в гомосериале...
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17k
Алексей 2 часа назад
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