Забавный киноляп в популярном сериале

В шестом эпизоде сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на популярной игре, зрители обратили внимание на забавный киноляп. Одному из актёров массовки похоже не объяснили, что нужно делать в конкретной сцене, поэтому мужчине пришлось импровизировать.