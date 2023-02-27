Забавный киноляп в популярном сериале

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В шестом эпизоде сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на популярной игре, зрители обратили внимание на забавный киноляп. Одному из актёров массовки похоже не объяснили, что нужно делать в конкретной сцене, поэтому мужчине пришлось импровизировать.
Работник месяца
Когда тебе платят не за объём выполненной работы, а за часы.
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Потому что я не видал предыдущие шесть ...
Валера: Как?
Режиссёр: Лопатой, ёпт!!!
Валера: Понял.