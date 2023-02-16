В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля

Трудно поверить, что эти машины провели в море всего 7 месяцев.
В ночь на 16 февраля шторм вынес на пляж Лазаревского района Сочи искорёженные остовы двух легковых автомобилей. Необычную находку обнаружили жители посёлка Головинки, сообщают местные паблики. Самое интересное в этой истории, что это могут оказаться машины, которых унесло в море в июне прошлого года, когда на регион обрушился свирепый шторм.
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Водолазы тогда не смогли найти автомобили в районе ЧП. Известно, что машины унесло в море 24 июня в районе посёлка Зубова Щель. Внутри находились 7 туристов, включая трёх детей. В результате поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС удалось обнаружить лишь одного живого мужчину и тела двух погибших. Остальные числились пропавшими без вести.
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И оставило на бреге..."