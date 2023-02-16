В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля

В ночь на 16 февраля шторм вынес на пляж Лазаревского района Сочи искорёженные остовы двух легковых автомобилей. Необычную находку обнаружили жители посёлка Головинки, сообщают местные паблики. Самое интересное в этой истории, что это могут оказаться машины, которых унесло в море в июне прошлого года, когда на регион обрушился свирепый шторм.