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В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля

В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля

Автор:
16 февраля 2023 14:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   видео   машины   пропажа   фото   шторм   
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Трудно поверить, что эти машины провели в море всего 7 месяцев.

В ночь на 16 февраля шторм вынес на пляж Лазаревского района Сочи искорёженные остовы двух легковых автомобилей. Необычную находку обнаружили жители посёлка Головинки, сообщают местные паблики. Самое интересное в этой истории, что это могут оказаться машины, которых унесло в море в июне прошлого года, когда на регион обрушился свирепый шторм.

Водолазы тогда не смогли найти автомобили в районе ЧП. Известно, что машины унесло в море 24 июня в районе посёлка Зубова Щель. Внутри находились 7 туристов, включая трёх детей. В результате поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС удалось обнаружить лишь одного живого мужчину и тела двух погибших. Остальные числились пропавшими без вести.

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Метки: Сочи   видео   машины   пропажа   фото   шторм   
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14  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
стихия.
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296
Вася Васильев 16 минут назад
если мы всякий мусор выкидываем в море то и море имеет право выкидывать мусор к нам.
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19k
alexis Полчаса назад
А УАЗ зажали.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Возврат. Видать Посейдону не приглянулись.
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20
Петр Герус Лимонадный Джо 17 минут назад
Шабашки поснимал и выкинул)) даже моторов нет похоже
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Да, уж... "Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге..."
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6k
Дмитрий Час назад
Как море могло унести(в море же) 2 автомобиля?
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1k
ChePaev Час назад
кто-то решил без растаможки доставить себе автомобиль из-за рубежа))
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9k
Владимир Час назад
Родило морское дно, два раздолбанных пежо.....
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Burzum
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