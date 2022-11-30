Девушка-тракторист за работой

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Пахать – женское дело, уверена героиня видео. Хрупка девушка работает трактористом и прекрасно справляется со своими обязанностями.
Девушка выбрала для себя необычную профессию. Она управляет трактором и не испытывает никаких неудобств.
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