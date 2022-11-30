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Девушка-тракторист за работой

Девушка-тракторист за работой

Автор:
30 ноября 2022 08:57
Метки: Девушка   видео   интересно   профессия   трактор   тракторист   
325
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1
Пахать – женское дело, уверена героиня видео. Хрупка девушка работает трактористом и прекрасно справляется со своими обязанностями.
Девушка выбрала для себя необычную профессию. Она управляет трактором и не испытывает никаких неудобств.

Источник:

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Метки: Девушка   видео   интересно   профессия   трактор   тракторист   
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9  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 53 минуты назад
Миллениалы удивляются девушке на тракторе!
Ссылка youtu.be
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10k
Женя 7 минут назад
Шутки за 300
Заиграли новыми красками.
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51k
Олег 23 минуты назад
Пост- постное говно. Ни описания, ни имени. ни географии...хрупка девушка
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Это не трактористка, это оператор тракторного девайса.
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6k
Дмитрий Час назад
Вот раньше трактористы были. Из трактора выползает. Весь в мазуте, как чёрт. Тряпка, с которой масло бежит, в руках обязательно. Руки ей же вытер. Чего то там попинал в тракторе и дальше пашет. В конце дня грязь разве что из трусов не вываливается....Сейчас...Кожаные штаны. Мизинцем баранку крутит. Маникюр забыла только сделать...Никаких тебе "поеб...ся"! Всё кулюторно!
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