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Не показывайте маме: мужчина привязал ватрушку с сыном к собаке

Не показывайте маме: мужчина привязал ватрушку с сыном к собаке

Автор:
06 февраля 2023 12:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Сочи   видео   животные   поводок   собака   
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В Сочи мужчина решил привязать ватрушку с ребёнком к собачьему поводку. Очевидец запечатлел, как отец пытается догнать сбежавшую собаку на тротуаре у дороги.
С папой всегда веселее. В данном случае ещё и опаснее.

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Метки: Россия   Сочи   видео   животные   поводок   собака   
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5  комментариев
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21k
ЦСКА Полминуты назад
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4k
alex 21 минуту назад
дебилы
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8k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Нашёл место для таких игр.
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2k
Fara Zolkin 23 минуты назад
С папой всегда весело! мы вчера пришли на горку ледяную, все вместе, жена окуела от ледяной горки с трамплинами.. но сыну в кайф, улыбка до ушей.
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2
Penis Canis 23 минуты назад
и в этом случае уместен вопрос о родительских правах, если, конечно этот утырок - родитель.
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