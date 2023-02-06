Не показывайте маме: мужчина привязал ватрушку с сыном к собаке

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В Сочи мужчина решил привязать ватрушку с ребёнком к собачьему поводку. Очевидец запечатлел, как отец пытается догнать сбежавшую собаку на тротуаре у дороги.
С папой всегда веселее. В данном случае ещё и опаснее.
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