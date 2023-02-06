Не показывайте маме: мужчина привязал ватрушку с сыном к собаке

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Женщина заболталась по телефону и чуть не погубила свою собаку

Собака устроила разгром в квартире москвича

В Санкт-Петербурге сняли культурную ворону, которая переходила дорогу по "зебре"

Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей

Cпасение собаки, увязшей в грязи