Добро пожаловать! Турист приехал в посёлок Роза Хутор и сразу снял эпичное видео

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В посёлке Роза Хутор обрушился потолок парадного входа одного из отелей. Один из туристов с камерой стал невольным очевидцем происшествия.
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Территория была заранее огорожена конусами. Вероятно, обрушение было контролируемым.
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АНТИФИШКИ
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