Добро пожаловать! Турист приехал в посёлок Роза Хутор и сразу снял эпичное видео

Светлана Савицкая - кто она?

Сказочное везение мужчины

Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом

Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз

Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми

В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома