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Добро пожаловать! Турист приехал в посёлок Роза Хутор и сразу снял эпичное видео

Добро пожаловать! Турист приехал в посёлок Роза Хутор и сразу снял эпичное видео

Автор:
26 июля 2022 08:50
Метки: Сочи   везение   видео   крыша   обрушение   отель   повезло   
259
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В посёлке Роза Хутор обрушился потолок парадного входа одного из отелей. Один из туристов с камерой стал невольным очевидцем происшествия.

Источник:

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Метки: Сочи   везение   видео   крыша   обрушение   отель   повезло   
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69k
Доктор Джонс Час назад
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krivsan Час назад
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31k
Fat Lynx Час назад
Бизнес в России рушится...
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