В аэропорту "Домодедово" пассажир устроил "стриптиз" на взлетной полосе

Ни мороз, ни метель, ни пронизывающий насквозь ветер не испугали пассажира рейса Москва-Казань, устровшего дебош сначала на борту лайнера, а потом под открытым небом столичного аэропорта. Сотрудники "Домодедово" попытались задержать нарушителя спокойствия, но тот в знак протеста просто разделся и попытался с обиженным видом уйти прочь.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, все началось с того, что мужчина громко разговаривал и матерился на борту рейса "Москва — Казань". Один из пассажиров попросил стюардессу разобраться с нарушителем, - сообщает РЕН ТВ.
Разгоряченного дебошира вывели на свежий воздух, но мороз не только не охладил его голову, но и окончательно отключил мозг:
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Правоохранители доставили мужчину в дежурную часть для разбирательств.
Там житель Ульяновска 1990 года рождения объяснил своё поведение тем, что очень боится летать. Свою вину он признал полностью, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО МВД России. В отношении дебошира был составлен административный протокол и назначен штраф за нарушение общественного порядка и нецензурные выражения.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Рейс "Москва — Казань" вылетел без задержек.
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У психов начинаются обострения.