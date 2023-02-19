В аэропорту "Домодедово" пассажир устроил "стриптиз" на взлетной полосе

Как сообщают очевидцы в соцсетях, все началось с того, что мужчина громко разговаривал и матерился на борту рейса "Москва — Казань". Один из пассажиров попросил стюардессу разобраться с нарушителем, - сообщает РЕН ТВ.

Разгоряченного дебошира вывели на свежий воздух, но мороз не только не охладил его голову, но и окончательно отключил мозг: