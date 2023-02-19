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В аэропорту "Домодедово" пассажир устроил "стриптиз" на взлетной полосе

В аэропорту "Домодедово" пассажир устроил "стриптиз" на взлетной полосе

Автор:
19 февраля 2023 21:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   аэропорт   дебошир   домодедово   пассажир   раздевание   снег   стриптиз   
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Ни мороз, ни метель, ни пронизывающий насквозь ветер не испугали пассажира рейса Москва-Казань, устровшего дебош сначала на борту лайнера, а потом под открытым небом столичного аэропорта. Сотрудники "Домодедово" попытались задержать нарушителя спокойствия, но тот в знак протеста просто разделся и попытался с обиженным видом уйти прочь.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, все началось с того, что мужчина громко разговаривал и матерился на борту рейса "Москва — Казань". Один из пассажиров попросил стюардессу разобраться с нарушителем, - сообщает РЕН ТВ.

Разгоряченного дебошира вывели на свежий воздух, но мороз не только не охладил его голову, но и окончательно отключил мозг:

Правоохранители доставили мужчину в дежурную часть для разбирательств.

Там житель Ульяновска 1990 года рождения объяснил своё поведение тем, что очень боится летать. Свою вину он признал полностью, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО МВД России. В отношении дебошира был составлен административный протокол и назначен штраф за нарушение общественного порядка и нецензурные выражения.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Рейс "Москва — Казань" вылетел без задержек.

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Метки: Москва   аэропорт   дебошир   домодедово   пассажир   раздевание   снег   стриптиз   
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2  комментария
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8k
Billi_Bons 47 минут назад
Наркотики зло.
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28k
albedo 21 минуту назад
Весна на носу.
У психов начинаются обострения.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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