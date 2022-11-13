Прототип главного героя из фильма Спилберга "Терминал", умер в парижском аэропорту, прожив там 18 лет

О смерти Мехрана Карими Нассери сообщили французские СМИ. Источник в администрации воздушной гавани, подтвердил журналистам, что это произошло в субботу 12 ноября 2022 года. «Да, он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта», - заявил служащий аэропорта.

Меран Карими Насери родился в 40-х годах прошлого века в Иране. Его бесконечное путешествие началось в 1974 году, когда он отправился на поиски своей биологической матери. Об этом пишет ТГ-канал Sputniklive.

С 1977 по 1981 год Насери пытался получить политическое убежище в шести странах, пока наконец ему не был предоставлен статус беженца в Бельгии.

С 26 августа 1988 года он жил в терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль, подрабатывая случайными заработками.