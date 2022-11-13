Прототип главного героя из фильма Спилберга "Терминал", умер в парижском аэропорту, прожив там 18 лет

Иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" о застрявшем в аэропорту пассажире, умер вчера в аэропорту Шарль-де-Голль. Мужчина прожил в терминале почти 18 лет — с 26 августа 1988 года по июль 2006 года.
О смерти Мехрана Карими Нассери сообщили французские СМИ. Источник в администрации воздушной гавани, подтвердил журналистам, что это произошло в субботу 12 ноября 2022 года. «Да, он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта», - заявил служащий аэропорта.
Меран Карими Насери родился в 40-х годах прошлого века в Иране. Его бесконечное путешествие началось в 1974 году, когда он отправился на поиски своей биологической матери. Об этом пишет ТГ-канал Sputniklive.
С 1977 по 1981 год Насери пытался получить политическое убежище в шести странах, пока наконец ему не был предоставлен статус беженца в Бельгии.
С 26 августа 1988 года он жил в терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль, подрабатывая случайными заработками.
Фильм «Терминал» вышел на экраны в 2004 году. Главную роль в картине Стивена Спилберга исполнил Том Хенкс. В основу ленты как раз и легла реальная история, произошедшая в 1988-м с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери. У него украли документы, и он застрял в парижском аэропорту, где прожил до 2006 года.
Однако, Карими Нассери, в отличие от персонажа культовой картины, не был ограничен стенами аэропорта: он обладал статусом беженца и видом на жительство во Франции и мог спокойно покидать здание.
«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», — рассказал французским журналистам источник в аэропорту Шарль де Голль.
По его словам, у иранца не было проблем с деньгами благодаря гонорару, который он получил после выхода «Терминала». В то же время, по словам собеседника ТАСС, обитатель парижского аэропорта был психически нездоров: он считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь возвращался в привычную ему среду обитания.
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АНТИФИШКИ
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Я правильно понимаю, что июль 2006 года для автора этого поста был "вчера"?