«Знаю, что в психушку попаду, но хочу к пилоту»: пассажирка самолёта разделась и устроила дебош

Женщина, как оказалось, просто хотела покурить, а когда ей запретили, принялась творить какую-то дичь.
Очередное безумие на высоте несколько тысяч метров над землёй произошло на борту российского самолёта. Пассажирке рейса авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося из Ставрополя в Москву, срочно понадобилось покурить, и она решила сделать это в туалете. Запах дыма привлёк бортпроводника, который потребовал потушить сигарету.
После сделанного замечания женщина внезапно начала вести себя неадекватно. Она сорвала с себя футболку и принялась орать, что все пассажиры умрут. И чтобы этого не произошло ей срочно нужно попасть в кабину пилотов. Она попыталась пробиться к ним самостоятельно, но её остановил героический стюард. В ходе противостояния полуголая пассажирка в кровь искусала ему плечо и правую руку.
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В итоге совместными усилиями бортпроводников и пассажиров бизнес-класса даму удалось сначала одеть, чтобы не
пугала смущала детей и взрослых, а затем и сковать её движения специальными пластиковыми наручниками. Так она и летела до Москвы. К сожалению, история умалчивает о том, кто встретил даму в аэропорту — была ли это бригада медиков из психоневрологического диспансера или полицейские, неизвестно.
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Мне было лет 8. До взлёта водила, ещё не было пилотов.