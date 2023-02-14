«Знаю, что в психушку попаду, но хочу к пилоту»: пассажирка самолёта разделась и устроила дебош

Очередное безумие на высоте несколько тысяч метров над землёй произошло на борту российского самолёта. Пассажирке рейса авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося из Ставрополя в Москву, срочно понадобилось покурить, и она решила сделать это в туалете. Запах дыма привлёк бортпроводника, который потребовал потушить сигарету.



После сделанного замечания женщина внезапно начала вести себя неадекватно. Она сорвала с себя футболку и принялась орать, что все пассажиры умрут. И чтобы этого не произошло ей срочно нужно попасть в кабину пилотов. Она попыталась пробиться к ним самостоятельно, но её остановил героический стюард. В ходе противостояния полуголая пассажирка в кровь искусала ему плечо и правую руку.