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«Знаю, что в психушку попаду, но хочу к пилоту»: пассажирка самолёта разделась и устроила дебош

«Знаю, что в психушку попаду, но хочу к пилоту»: пассажирка самолёта разделась и устроила дебош

Автор:
14 февраля 2023 19:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дебош   пассажирка   самолёт   сигарета   стриптиз   
2956
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Женщина, как оказалось, просто хотела покурить, а когда ей запретили, принялась творить какую-то дичь.

Очередное безумие на высоте несколько тысяч метров над землёй произошло на борту российского самолёта. Пассажирке рейса авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося из Ставрополя в Москву, срочно понадобилось покурить, и она решила сделать это в туалете. Запах дыма привлёк бортпроводника, который потребовал потушить сигарету.

После сделанного замечания женщина внезапно начала вести себя неадекватно. Она сорвала с себя футболку и принялась орать, что все пассажиры умрут. И чтобы этого не произошло ей срочно нужно попасть в кабину пилотов. Она попыталась пробиться к ним самостоятельно, но её остановил героический стюард. В ходе противостояния полуголая пассажирка в кровь искусала ему плечо и правую руку.

В итоге совместными усилиями бортпроводников и пассажиров бизнес-класса даму удалось сначала одеть, чтобы не пугала смущала детей и взрослых, а затем и сковать её движения специальными пластиковыми наручниками. Так она и летела до Москвы. К сожалению, история умалчивает о том, кто встретил даму в аэропорту — была ли это бригада медиков из психоневрологического диспансера или полицейские, неизвестно.

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Метки: видео   дебош   пассажирка   самолёт   сигарета   стриптиз   
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18  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сколько же идиотов на белом свете.
Не перечесть
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14k
Алексей 15 минут назад
Вот сколько лет должно пройти, чтобы внедрили шокеры?
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13k
a_komolow 24 минуты назад
Очень жаль что в пассажирском самолёте нет шлюза!
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2k
Роман Полчаса назад
Мдя...кого только не приманивает своими соблазнами моя любимая Москва (столица мира) И главное ведь прут и прут сюда.
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6k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
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17k
Александр 47 минут назад
Давно было, я с батей летели и разговаривали, вот было бы интересно побывать в кабине пилота, стюардесса услышала и отвела меня на экскурсию.
Мне было лет 8. До взлёта водила, ещё не было пилотов.
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7k
Tim_G Час назад
пластиковые кляпы еще не мешает ввести в комплектацию
дабы воплями не нервировала адекватных людей и не провоцировала склонных к подобной х...не на почве недотраха/недокура/перепоя и т.п.
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10k
kaboza Час назад
Суть та же)
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Сколько лет этой "новости"?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Покусала? Теперь стюарду наблюдаться надо.
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