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У владельца Camry день явно не задался.
Сидишь себе спокойно в машине, на лошадок любуешься и вдруг одно из прекрасных созданий решет проверить свою прыгучесть.
Представляете лицо водителя, когда ему в лобовое стекло копытами прилетело.
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Метки: Camry Автомобиль видео дтп лошадь северная осетия
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