Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери

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Резчик по дереву из Вьетнама решил подарить своей дочери на день рождение что-нибудь необычное. После небольшого мозгового штурма было принято решение сделать для маленькой девочки автомобиль.
Отличный подарок для любимой дочки (и себя). На изготовление автомобиля у мужчины ушло 75 дней.
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Метки: Автомобиль Вьетнам видео креатив мастер своими руками
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