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Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери

Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери

Автор:
16 декабря 2022 13:57
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Вьетнам   видео   креатив   мастер   своими руками   
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Резчик по дереву из Вьетнама решил подарить своей дочери на день рождение что-нибудь необычное. После небольшого мозгового штурма было принято решение сделать для маленькой девочки автомобиль.
Отличный подарок для любимой дочки (и себя). На изготовление автомобиля у мужчины ушло 75 дней.

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Метки: Автомобиль   Вьетнам   видео   креатив   мастер   своими руками   
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3  комментария
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6k
Станислав 2 часа назад
Мужик нереально крут! У детей теперь весь район в друзьях будет ))
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3k
xbrat 15 минут назад
нет слов! Оч круто! Я бы тоже от такой не отказался))
Учись, АВТОВАЗ!!!!
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51k
dima423 2 часа назад
ВАЗ, наймите его!)
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