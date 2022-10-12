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Владелец дорогого автомобиля порадовал мальчика

Владелец дорогого автомобиля порадовал мальчика

Автор:
12 октября 2022 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Радость   Реакция   авто   видео   дети   добро   мальчик   позитив   
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Владелец автомобиля увидел, как мальчик с интересом разглядывает его транспортное средство. Мужчина подошел к ребёнку и позволил в полной мере удовлетворить любопытство.
Искренние эмоции и благодарность.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Радость   Реакция   авто   видео   дети   добро   мальчик   позитив   
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14  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Имхо, здоровая реакция здорового человека. Если интересно пацаненку - почему не удовлетворить его интерес, ведь ни от кого не убудет, и машина от этого хуже не станет.
Про педофилов, понторезов и пр. можно не напоминать, я имею в виду нормальных людей.
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1k
Duke_kir 23 минуты назад
а посидеть, на кнопки понажимать?
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13k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Я так в детстве с пацанами, ходил в "Южный порт" смотреть сколько на спидометре у иномарок.
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4k
perekrestok Полчаса назад
Машина красивая, хозяин адекватный, в результате пацан счастливый. Жаль что сесть внутрь постеснялся - впечатлений было бы на порядок больше.
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−26
imho Полчаса назад
Ламбо здорового человека.
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13k
Konstantin 47 минут назад
Ну обычная, нормальная реакция. Я бы скорее удивился, если бы владелец отогнал ребенка со словами - Руки убери, нищеброд!
Или что-то такое.
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4k
Ditmar Von Riddel 50 минут назад
Как глаза горят у парнишки))
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24
Иван Смирнов 51 минуту назад
Не все богатые злые, не все бедные добрые... Хороший поступок дядьки
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59k
pynh Час назад
Дал бы хоть бибикнуть =)
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7k
Владимир Час назад
Ну только, если рядом родственики мальчика.
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