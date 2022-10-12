Владелец дорогого автомобиля порадовал мальчика

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Владелец автомобиля увидел, как мальчик с интересом разглядывает его транспортное средство. Мужчина подошел к ребёнку и позволил в полной мере удовлетворить любопытство.
Искренние эмоции и благодарность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Про педофилов, понторезов и пр. можно не напоминать, я имею в виду нормальных людей.
Или что-то такое.