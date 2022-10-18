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Мужики не поделили место на огромном озере и устроили бой прямо на воде

Мужики не поделили место на огромном озере и устроили бой прямо на воде

Автор:
18 октября 2022 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: бой   весло   драка   лодка   мужики   озеро   рыбаки   якутия   
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Они охаживали друг друга вёслами и матюгами и чуть все вместе не пошли на дно.

Суровые якутские рыбаки не смогли разойтись на водоёме и вступили в битву не выходя из лодок. Сражались вёслами и матом. А довольный очевидец всё это снимал и комментировал.

Источник:

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Метки: бой   весло   драка   лодка   мужики   озеро   рыбаки   якутия   
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18  комментариев
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10k
MakDag 6 часов назад
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smakido 39 минут назад
Напомнило почему -то :"Сверху солнышко печет, а внизу река течет, в этой речке утром рано утонули два барана !"
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34k
Седой 2 часа назад
Им бы багор, тогда веселей бы пошло
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488
Миха 4 часа назад
так кто победил-то?))
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1k
ChePaev 4 часа назад
ага, по телеку в новостях видел, там это назвали "морской бой"))
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4k
Dmitry_61rus 5 часов назад
Да сто пудово сети чужие шерстили. Вот только кто? Скорее всего с мотором, судя, как возмущенно гребля свои весла об них ломает.
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Шурман 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Евгений Д 5 часов назад
хоть озеро и большое, но им стало тесно на нем
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6k
Sanar 6 часов назад
Якутские пираты очень суровы))))
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4k
SandMANn 6 часов назад
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49k
dima423 6 часов назад
бл ну дальше же самое интересное... на абордаж пошли...где продолжение?)))
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102
Stekr 6 часов назад
Ну вот, на самом интересном месте...
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148
Sata33 6 часов назад
Блин, из-за рыбы ...
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Sata33 Ivan 6 часов назад
Ну из-за рыбы
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