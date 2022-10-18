Мужики не поделили место на огромном озере и устроили бой прямо на воде

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Они охаживали друг друга вёслами и матюгами и чуть все вместе не пошли на дно.
Суровые якутские рыбаки не смогли разойтись на водоёме и вступили в битву не выходя из лодок. Сражались вёслами и матом. А довольный очевидец всё это снимал и комментировал.
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АНТИФИШКИ
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