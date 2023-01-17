Гопник пристал к парню и пожалел об этом

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Двое парней в спортивных костюмах очень хотели нарваться на неприятности. Один из них возомнил себя бойцом и пристал в магазине к автору видео. Вскоре он пожалел о своём решении.
Не прошли проверку
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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