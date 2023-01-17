FISHKINET
Сообщество Юмор 16255 постов • 3341 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Гопник пристал к парню и пожалел об этом

Гопник пристал к парню и пожалел об этом

Автор:
17 января 2023 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гопники   драка   конфликт   неприятности   проверка   хулиагны   
1358
1
1
Двое парней в спортивных костюмах очень хотели нарваться на неприятности. Один из них возомнил себя бойцом и пристал в магазине к автору видео. Вскоре он пожалел о своём решении.

Не прошли проверку

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   гопники   драка   конфликт   неприятности   проверка   хулиагны   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
105
Damvrot Hohlam 40 минут назад
отбивание желаний
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Андрей Ма-С 2 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фомич 4 минуты назад
"Контрольная закупка" не удалась...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Иван Сусанин 4 минуты назад
биба и боба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
706
Nik Nik 7 минут назад
Ау ! Гопники ! Это у кошки девять жизней, а не у вас. Ведите себя вежливо. Этот парнишка, по доброте душевной, вам просто легкое замечание сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sssss3 14 минут назад
С весом 55 кг лучше не лезть на лосей за сотку, что-б потом не стыдно было вспоминать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Uganda 19 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
827
Герман Ким 22 минуты назад
а ведь предупреждал-главное , чтобы у вас вечер хорошо закончился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик Полчаса назад
Похоже автор сам из таких в прошлом. Сейчас повзрослел остепенился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
babuby Полчаса назад
Вот и устроил хмырям памятный вечер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

593326



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
Набирающие популярность в сообществах
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Павла Волю выгнали из Comedy Club из-за неудачной шутки
Павла Волю выгнали из Comedy Club из-за неудачной шутки
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#позитив#картинки#Приколы#дтп#улыбнуло#аварии#познавательно#соцсети
#Юмор#Прикол#СССР#люди#Фотографии#животные#автомир#дети#в мире#шоу бизнес
#история#факты#забавно#интересное#автомобили#США#подборка#кино#Мемы#авто аварии
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников Лидер растёт: школьник разнял двух дерущихся сверстников Кошачья разборка от первого лица Кошачья разборка от первого лица Агрессор не ожидал, что получит отпор Агрессор не ожидал, что получит отпор Девушка пожалела, что ударила парня Девушка пожалела, что ударила парня Лоси решили помериться силами в неожиданном месте Лоси решили помериться силами в неожиданном месте

На что жалуетесь?

Вернуться