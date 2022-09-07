Свой игрок в чужой команде

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Четвероногий друг человека вызвался помочь одной из команд в перетягивании каната. Однако на самом деле он преследовал свои коварные цели.
Пёс помогает команде в перетягивании каната. Он же помогает, да? 😄
Источник:
АНТИФИШКИ
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