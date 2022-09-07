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Свой игрок в чужой команде

Свой игрок в чужой команде

Автор:
07 сентября 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   канат   перетягивание каната   прикол   пёс   собака   
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Четвероногий друг человека вызвался помочь одной из команд в перетягивании каната. Однако на самом деле он преследовал свои коварные цели.
Пёс помогает команде в перетягивании каната. Он же помогает, да? 😄

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   канат   перетягивание каната   прикол   пёс   собака   
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2  комментария
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Колдурас 47 минут назад
Решил,что это его шанс!
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Летучий Мыш 10 минут назад
В "Репке" Жучка, похоже, тоже не помогала...
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Krasava

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