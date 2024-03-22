Девушке не дали позаниматься йогой

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Девушка занималась йогой на природе, когда её потревожил незваный гость. Неизвестно, что именно хотел нарушитель спокойствия, но героиня ролика решила повременить с йогой.
Тренер подошёл
Что такое по-настоящему неожиданный финал
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