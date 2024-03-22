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Девушке не дали позаниматься йогой

Девушке не дали позаниматься йогой

Автор:
22 марта 2024 16:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Девушка   Прикол   животные   йога   неожиданно   собака   
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Девушка занималась йогой на природе, когда её потревожил незваный гость. Неизвестно, что именно хотел нарушитель спокойствия, но героиня ролика решила повременить с йогой.

Тренер подошёл

Что такое по-настоящему неожиданный финал⁠⁠

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   животные   йога   неожиданно   собака   
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3  комментария
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6k
klop 8 минут назад
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29k
Макарыч Минуту назад
И здесь хохлы...
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1k
Лютый вам Бетховен 12 минут назад
-Простите, где здесь у вас тут вот регистратура? Я хотела бы абонимент на месяц.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3118 постов (3002 в горячем)

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