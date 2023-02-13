Сайты НАТО атаковали российские хакеры из Killnet

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Не в первый и уж точно не в последний раз.
Хакеры из Killnet давно «кошмарят» европейские ресурсы. Не забывают и американцев - к примеру, они «положили» сайты налоговой службы и ресурс военной компании Lockheed Martin.
Теперь добрались до сайтов НАТО.
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Как заявил эксперт по кибербезопасности из США, сайты НАТО постоянно подвергаются хакерским атакам. Но такого ещё не было. Так что парни из Killnet в очередной раз показали мастер-класс по укладыванию сайтов.
То ли ещё будет.
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ИМХО, баловство и не более...
постыдились бы пиндосы !!! с защитой от DDOS любой студент справиться