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Сайты НАТО атаковали российские хакеры из Killnet

Сайты НАТО атаковали российские хакеры из Killnet

Автор:
13 февраля 2023 14:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   атака   киллнет   нато   сайт   хакеры   
1380
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Не в первый и уж точно не в последний раз.

Хакеры из Killnet давно «кошмарят» европейские ресурсы. Не забывают и американцев - к примеру, они «положили» сайты налоговой службы и ресурс военной компании Lockheed Martin.

Теперь добрались до сайтов НАТО.

Как заявил эксперт по кибербезопасности из США, сайты НАТО постоянно подвергаются хакерским атакам. Но такого ещё не было. Так что парни из Killnet в очередной раз показали мастер-класс по укладыванию сайтов.

То ли ещё будет.


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Метки: США   атака   киллнет   нато   сайт   хакеры   
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3  комментария
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10k
Домашние хитрости 24 минуты назад
Извините, а что там за сайты? Что там важного на них? Из-за сайтов в НАТО работа стала?
ИМХО, баловство и не более...
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Всё работает, пусть не пыздят.
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815
KoteBasilio 52 минуты назад
нормально настроенный сайт никакой DDOS не завалит !!!
постыдились бы пиндосы !!! с защитой от DDOS любой студент справиться
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