В США мужик заявил, что он трансгендер и нагло вломился в женский туалет

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Дамы пытались его выгнать, но безуспешно.
Толерантность как она есть: чернокожий парень увидел, что мужской туалет закрыт на уборку и отправился в женский. Зашёл в кабинку и начал делать то, зачем пришёл. И даже не закрыл дверь.
Девушки его увидели, обалдели от такой наглости и попытались выставить вон. Не тут-то было: паренёк заявил, что он трансгендер, поэтому «имеет право». Получился двойной удар - чернокожий, да ещё и трансгендер.
Дамам осталось только разводить руками.
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