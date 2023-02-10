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В США мужик заявил, что он трансгендер и нагло вломился в женский туалет

В США мужик заявил, что он трансгендер и нагло вломился в женский туалет

Автор:
10 февраля 2023 14:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   США   дама   наглость   парень   туалет   
1289
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Дамы пытались его выгнать, но безуспешно.

Толерантность как она есть: чернокожий парень увидел, что мужской туалет закрыт на уборку и отправился в женский. Зашёл в кабинку и начал делать то, зачем пришёл. И даже не закрыл дверь.

Девушки его увидели, обалдели от такой наглости и попытались выставить вон. Не тут-то было: паренёк заявил, что он трансгендер, поэтому «имеет право». Получился двойной удар - чернокожий, да ещё и трансгендер.

Дамам осталось только разводить руками.

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Метки: transgender   США   дама   наглость   парень   туалет   
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22  комментария
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24k
Андрей 57 минут назад
Эка невидаль, я тоже раз в дамский забегал, когда припёрло а мужской закрыт на уборку, дверку я правда прикрыл конечно. Ну а что делать, на в штаны же! И жену беременную в мужской водил, ей приспичило, а дамский закрыт, я её в мужской, сам на дверь, не пускал никого. Ничего, мужики поняли, никто даже не возмущался, подождали 3 минуты под дверью )))
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4k
Taf Taffus 9 секунд назад
В чем смысл ломиться в бабский сортир? У них же там всегда затор и постоянно занято. Бабы сами только ищут повода отжать мужской.
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2k
Инженер 44 секунды назад
жаль конечно что фишки убрали нормальный дизайн, который назывался old.fishki.net, хотя обещали этого не делать пока хоть один пользователь будет его использовать. Пока фишки, 15 лет прошло, не, даже 17.
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619
Бывалый 2 минуты назад
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859
Mrak OBOY 2 минуты назад
как прекрасно жить в не толерантной стране!!! где люди отнесутся с пониманием если прямо скажешь что простите обоссусь и получишь по лицу если скажешь что транс или другой муданевидаль!!
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3k
mkcbhk 21 минуту назад
стрелка повернулась=) если бы девушка зашла в мужской туалет, думаю всем было бы пофигу
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18k
Алексей Теуш 24 минуты назад
Определить кто оно очень просто - пнуть под зад. Если полезет в драку - мужик, если заплачет - транс!
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300
ruslan d 42 минуты назад
Хлебайте ситечком
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25k
Serg2001 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 46 минут назад
За что боролись, на то и ...
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25k
Serg2001 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Борис Карабанов 49 минут назад
Хм... А, пожалуй, что-то есть в этой их гендерной хрени. Друг спрашивает, а у них там бани есть?
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4k
alex 49 минут назад
обычно в мужской бегают, в бабский очередь
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August

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