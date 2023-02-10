В США мужик заявил, что он трансгендер и нагло вломился в женский туалет

Толерантность как она есть: чернокожий парень увидел, что мужской туалет закрыт на уборку и отправился в женский. Зашёл в кабинку и начал делать то, зачем пришёл. И даже не закрыл дверь.

Девушки его увидели, обалдели от такой наглости и попытались выставить вон. Не тут-то было: паренёк заявил, что он трансгендер, поэтому «имеет право». Получился двойной удар - чернокожий, да ещё и трансгендер.

Дамам осталось только разводить руками.