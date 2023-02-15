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"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

"Опыт над крысами". Российские хакеры устроили проблемы немецкому авиаперевозчику Lufthansa

Автор:
15 февраля 2023 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: it   lufthansa   Германия   аэропорты   взлом   киллнет   хакеры   
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Масштабный взлом IT-системы крупной европейской авиакомпании, устроили российские хакеры Killnet. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки.

Все рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa AG в среду были приостановлены из-за масштабного технического сбоя. Власти проверяли возможную хакерскую атаку, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB. Об этом написал Bloomberg.

Авиаперевозчик подтвердил, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта были приостановлены все вылеты и посадки, пострадала и программа полётов в Мюнхен.

Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom, что вызвало массовые проблемы с ИТ, - пишет портал Компромат.

Позже в причастности к атаке признались члены российской хакерской группы Killnet.

Причиной коллапса они обозначили поставки Германией Украине танков Leopard.

Как рассказали телеканалу RT главные герои:

Мы убили корпсеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов в секунду жирненьких пакетов данных. Это были опыты над крысами, которые прошли успешно. Теперь мы знаем, как остановить любую навигацию и техническое оснащение любого аэропорта мира. Кто ещё хочет поставить оружие на Украину?

Источник:

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Метки: it   lufthansa   Германия   аэропорты   взлом   киллнет   хакеры   
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31  комментарий
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30k
Ashabad 8 часов назад
Если это правда, то это глупость.
Но скорее всего это не правда.
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−19
Roman 3 минуты назад
В немецких новостях написано, что оптоволоконный кабель был повреждён бетонным буром?! Как заколебали эти фэйки! Хохлы тоже у себя мусолят новость, что Российский МЧС нашёл и присвоил себе 150 тыс долларов, в время спасательной операции, хотя во всех турецких новостях писали, что нашли и передали полиции! Те кто продвигает фэйки, еб.ан.утые ублюдки, а те кто их мусолит, без проверки достоверности, конченные дегенераты!!!
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6k
Sanar 9 минут назад
А это те хакеры которые ломанулись в прошлом году через границы или другие? Я что то запутался в них.
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−19
Roman 20 минут назад
Ну конечно, России осталось ещё засветится в роли ИТ терроризма?! В любом случае такие шаги больше похожи на подставные, чтоб показать какая РФ опасная для внешней среды, и чтоб окончательно развеять все сомнения насчёт поставок тяжёлого вооружения Украине?!
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7k
tamin 22 минуты назад
Хорошенькая ddos. Атака парни!так эту немчуру бейте. Продолжайте в том же духе. Ядрену бомбу никто не кидает, так хоть вы ответите душу.
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373
Javier Полчаса назад
Доля правительства германии в Люфтганзе менее 10%, хорошо наказали за леопарды)))
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4k
Vlad Час назад
"Масштабный взлом IT-системы крупной европейской авиакомпании, устроили российские хакеры Killnet... Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom"
Т.е. "хакеры" всё же орудовали топором?
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544
сергей ремизов Час назад
Скорее всего это очередное враньё . Разумный человек ведь не будет хвастаться диверсией.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Обычный технический сбой. Совет Kill}{уйнету, вы ребята любой технический сбой, сразу приписывайте себе в заслуги. Вот упадёт сервер международных сортиров, по техническим или программным причинам, вы сразу же пишите, это мы сделали и неипёт, глядишь начнут у вас заказывать Denial of Service атаки за хорошие деньги, если себя не похвалишь, то другие могут не заметить.
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813
SmartCat101 3 часа назад
молодцы! поддерживаю !
эти леопарды фрицам дорого обойдутся
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13k
котегRUS 4 часа назад
Работайте, Братья!!!
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296
Вася Васильев 5 часов назад
списать все долги всем жителям европы. Оно понятно, что информация дублируется в бумаге, но пока восстановят ))
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2k
Павел Астахов 5 часов назад
Учитывая, что большинство жителей Германии "за" хохлов, то поделом. Килнет - красавцы
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17k
Вася 6 часов назад
[мат]уны.. там экскаватор зацепил ковшом провод связи, вот и вся история. "хакеры" ху.якеры.. восстановили за пару часов
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27k
Юрьевич 7 часов назад
Ну взломать сеть пентагона - это круто... Но жителей то зачем наказывать? Да ещё хвалиться этим. Зачем хохлам уподобляться?
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44
SeledkinStar 7 часов назад
Как русские хакеры смогли повредить широкополосные кабелей Deutsche Telekom
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7k
schmubu 8 часов назад
ТС, чтобы тебя не считали 3,14здоболом, надо ссылки на источники вставлять.
https://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansahttps://russian.rt.com/world/news/1111858-kiberataka-killnet-lufthansa
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−9
Anonymous Gmail User schmubu 7 часов назад
Бугага! "russian.rt.com", как источник правдивой информации! Спасибо! Посмеялся...
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1k
K_II_T 8 часов назад
Подстава какая-то
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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