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Суровый силач Хафтор Бьёрнссон поменялся одеждой со своей женой

Суровый силач Хафтор Бьёрнссон поменялся одеждой со своей женой

Автор:
08 февраля 2023 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   Хафтор Бьёрнссон   Юмор   видео   гора   жена   одежда   
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Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьёрнссон известен по роли «Горы» в сериале «Игра престолов» и своими победами в соревнованиях за звание «Самый сильный человек планеты». Супруга силача Келси Хенсон недавно уговорила мужчину примерить одежду друг друга.

Махнулись одеждой не глядя⁠⁠

В свободное от работы время спортсмен любит побыть дома и поприкалываться с женой. Однако к некоторым выходкам супруги жизнь его явно не готовила.

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Метки: Прикол   Хафтор Бьёрнссон   Юмор   видео   гора   жена   одежда   
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18  комментариев
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Про хомяка и банан был уже мем?)
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52k
smakido 6 минут назад
Ни о чем.
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17k
Vital Idol 15 минут назад
тут вбегает белый мишка
на х*ую его мартышка
за такой аттракцион
получил пи*зды и он...
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58k
Morder 38 минут назад
До первого скандала....
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91k
sapér Vodička 44 минуты назад
Друг спрашивает !!!
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14k
sonic24a 50 минут назад
А вот как она, когда он.. А. Ну да. Да и нам то что..
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79
IntuitCrypto 52 минуты назад
Про мем про хомяка можно не писать. Давно известно, что размер банана не зависит от размеров пальмы.
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590
Лютый вам Бетховен Час назад
Из этой штанины она платье себе может сделать.
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14k
Majul Час назад
Я, конечно извиняюсь, а она не лопнет?
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27k
Ваня 2 часа назад
это сколько еды ему в день надо или он как дюймовочка пол-зернышка в день?..
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
и все же ..она резиновая или просто эластичная
ну не удержался я с вопросом


Ссылка youtu.be
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28k
Levyathan 2 часа назад
Мне даже представить страшно, как у них это самое происходит....
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