Суровый силач Хафтор Бьёрнссон поменялся одеждой со своей женой

2296
1
1
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьёрнссон известен по роли «Горы» в сериале «Игра престолов» и своими победами в соревнованиях за звание «Самый сильный человек планеты». Супруга силача Келси Хенсон недавно уговорила мужчину примерить одежду друг друга.
Махнулись одеждой не глядя
В свободное от работы время спортсмен любит побыть дома и поприкалываться с женой. Однако к некоторым выходкам супруги жизнь его явно не готовила.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены
- Насыщенная жизнь Рудика
- Позитивная женщина встречает своего мужа танцем
- Женщины прикольнулись над своими мужьями
- Попросил жену помочь и пожалел об этом
Новости партнёров
на х*ую его мартышка
за такой аттракцион
получил пи*зды и он...
ну не удержался я с вопросом
https://tutknow.ru/sportivnoe-pitanie/2786-umenshenie-yaichek-na-kurse-steroidov.htmlhttps://tutknow.ru/sportivnoe-pitanie/2786-umenshenie-yaichek-na-kurse-steroidov.html