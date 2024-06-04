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Игра, в которую можно играть вдвоем

Игра, в которую можно играть вдвоем

Автор:
04 июня 2024 07:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   жена   муж   одежда   
2002
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Многие представительницы прекрасного пола питают слабость к мужской одежде. Дома они любят ходить в рубашках, толстовках и других вещах своего любимого мужчины. Героиня как раз относится к их числу. Женщина надела одежду своего мужа и отправилась на кухню. Мужчина, обнаружив пропажу, не растерялся.

Ох уж это равноправие

Даже кот пришел посмотреть.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   жена   муж   одежда   
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6  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
О на фишках есть позитивчик? Не ожидал )
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17k
Типа граф Полчаса назад
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7k
newegg 49 минут назад
Веселая семейка. Счастья им и долгих лет вместе.
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11k
Garpia121 Час назад
Логично.
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Ну, в толерантном мире это уже не странность, а обыденные реалии.
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15k
Antique computer 2 часа назад
Мужика срочно в психушку.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3309 постов (3250 в горячем)

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