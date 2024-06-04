Игра, в которую можно играть вдвоем

Многие представительницы прекрасного пола питают слабость к мужской одежде. Дома они любят ходить в рубашках, толстовках и других вещах своего любимого мужчины. Героиня как раз относится к их числу. Женщина надела одежду своего мужа и отправилась на кухню. Мужчина, обнаружив пропажу, не растерялся.