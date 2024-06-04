Игра, в которую можно играть вдвоем

2002
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Многие представительницы прекрасного пола питают слабость к мужской одежде. Дома они любят ходить в рубашках, толстовках и других вещах своего любимого мужчины. Героиня как раз относится к их числу. Женщина надела одежду своего мужа и отправилась на кухню. Мужчина, обнаружив пропажу, не растерялся.
Ох уж это равноправие
Даже кот пришел посмотреть.
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