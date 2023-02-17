Неисправимый: боец MMA об извинениях перед своей женой и девушкой

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Таджикский боец поп-MMA Шодмон Назокатов прославился в сети благодаря своим неудачным интервью после поединков. Недавно спортсмен вновь дал о себе знать.
Третья попытка. Сколько же у него жизней?
В одном из интервью боец посвятил свою победу жене, а также девушке. Позже он попытался исправиться, но сделал только хуже.
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