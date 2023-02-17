FISHKINET
Сообщество Юмор 16441 пост • 3453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Неисправимый: боец MMA об извинениях перед своей женой и девушкой

Неисправимый: боец MMA об извинениях перед своей женой и девушкой

Автор:
17 февраля 2023 08:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Шодмон Назокатов   Юмор   боец   видео   жена   любовница   мма   фейл   
918
1
1

Таджикский боец поп-MMA Шодмон Назокатов прославился в сети благодаря своим неудачным интервью после поединков. Недавно спортсмен вновь дал о себе знать.

Третья попытка. Сколько же у него жизней?


В одном из интервью боец посвятил свою победу жене, а также девушке. Позже он попытался исправиться, но сделал только хуже.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Шодмон Назокатов   Юмор   боец   видео   жена   любовница   мма   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72
Вася Пупкин Час назад
Интервью это не его...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 14 минут назад
Очевидно, храбрый отважный боец страдаеы от посттравматического синдрома. В жестоких боях с международными террористами ему повредили голову, вот и результат. Скорее всего, он воюет в Сирии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Такое ощущение, что он специально угарает. Достойная выдержка, просто "салам алейкум" и пошел молча ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 37 минут назад
Так извинился же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan 42 минуты назад
Не верю. Уже в роль вошёл, хайп ловит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Feathery Час назад
Ну до Кличко ему ещё далеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать
Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
Набирающие популярность в сообществах
Петр I и его наследники: почему их не было
Петр I и его наследники: почему их не было
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить проблему (2 фото)
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как понять, с кем дружить в новом коллективе

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#история#позитив#США#автомир#дети#кино#соцсети
#Юмор#Прикол#интересное#люди#познавательно#автомобили#подборка#истории#комментарии#улыбнуло
#интересно#факты#в мире#наука#Питомцы#шоу бизнес#Россия#картинки#кошки#машина
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить проблему (2 фото) Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить проблему (2 фото) Сладкая месть любимой жене Сладкая месть любимой жене Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Попросил жену помочь и пожалел об этом Попросил жену помочь и пожалел об этом Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой Дважды спалился: боец MMA случайно посвятил победу любовнице Дважды спалился: боец MMA случайно посвятил победу любовнице

На что жалуетесь?

Вернуться